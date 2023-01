Rallylegende Ken Block (55) overleden na ongeluk met sneeuwscooter

Hoonigan bevestigde het nieuws op social media “Met groot verdriet moeten we meedelen dat Ken Block vandaag overleden is na een ongeluk met een sneeuwscooter”, leest het statement op Instagram. “Ken was een visionair, een pionier en een icoon. Hij was bovenal een vader en een echtgenoot. Hij zal ontzettend gemist worden. We vragen de privacy van de familie tijdens deze rouwperiode te respecteren.”

Niet veel later kwamen de lokale autoriteiten met een verklaring. “Op 2 januari 2023 om ongeveer 14.00 uur in de middag kreeg de noodcentrale van Wasatch County een melding over een ongeluk met een sneeuwscooter in de buurt van Mill Hollow. De hulpdiensten zijn samen met de handhavers van Wasatch County ter plaatse gekomen. De bestuurder, Kenneth Block, een 55-jarige man uit Park City, Utah, reed op een sneeuwscooter steil omhoog toen het voertuig onder hem vandaag schoot en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plekke aan de gevolgen van zijn verwondingen. Mr. Block reed in een groep, maar was alleen toen het ongeluk gebeurde. Een medisch specialist van de staat zal de officiële doodsoorzaak vaststellen. We zijn aangeslagen door het overlijden van Kenneth en zijn in onze gedachten bij zijn familie en vrienden.”

Ken Block: Een entertainer pur sang

Ken Block was jarenlang toonaangevend in de rallysport. Hij was de medeoprichter van het schoenenmerk DC Shoes en begon in 2005 in eigen land met de rallysport. Aanvankelijk deed hij mee in het Rally America-kampioenschap. Binnen twee jaar promoveerde hij naar het wereldkampioenschap, in 2010 werd zijn status op het wereldtoneel groter toen hij een contract tekende bij Ford voor wat aanvankelijk bekend stond als het Monster World Rally Team. Door zijn band met Ford debuteerde hij in 2012 ook in het Global Rallycross Championship. In 2015 werd hij in dat kampioenschap tweede waarna hij voor het volgende jaar overstapte naar het WK rallycross. De afgelopen jaren was hij voornamelijk in eigen land actief.

Block werd wereldberoemd door zijn gymkhana-videos. Sinds de eerste aflevering in 2008 nam de Amerikaan talloze videos op waarin hij met indrukwekkende auto’s de meest extreme stunts uithaalde. Vaak gingen de beelden viral op social media, zijn videos werden sinds het begin zo’n 500 miljoen keer bekeken. Hij wist als geen ander hoe de kijkers verrast konden worden met zijn stunts. Aan het begin van 2021 maakte Block bekend dat Hoonigan de samenwerking met Ford had beëindigd. Kort daarna werd duidelijk dat Block een contract met Audi getekend had. In oktober verscheen daarna de eerste video, genaamd Elecrickhana. Block reed met een elektrisch aangedreven concept Audi S1 rallywagen over de strip van Las Vegas.

Block laat een vrouw en drie kinderen na.