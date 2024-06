Overtuigende zege Jos Verstappen in Belgische Rally van Wervik

De Rally van Wervik is voor veel deelnemers aan het Belgian Rally Championship een mooie voorbereidingswedstrijd op de Rally van Ieper, die volgende week wordt verreden. Zodoende stonden diverse deelnemers aan dat kampioenschap aan de start van de rally, die vier omlopen van drie proeven telde. Van dat gezelschap toonden Jos Verstappen en navigator Renaud Jamoul zich overtuigend de sterksten. In de twaalf klassementsproeven eindigde de combinatie in de Skoda Fabia RS Rally 2 van Verstappen.com Racing zes keer als tweede, terwijl de overige zes proeven werden gewonnen. Verstappen en Jamoul wonnen daarmee de rally door in totaal 52 seconden sneller te zijn dan Davy Vanneste en co-piloot Denis Squedin.

Na afloop van de rally was Verstappen vanzelfsprekend tevreden met zijn race. "Het ging super, top. De auto voelde heel goed aan en we kwamen makkelijk tot snelle tijden", vertelde hij aan Verstappen.com. Toch was het niet allemaal even gemakkelijk voor de voormalig Formule 1-coureur, die vooral in de eerste omloop even moest acclimatiseren. "De eerste omloop verliep wat moeilijker, omdat we hier al een tijd niet meer gereden hadden. Het was glad en je moet de bochten veel afsnijden, dus dat was even wennen. Maar aan het eind van de dag ben ik heel tevreden."

Door het goede resultaat reist Verstappen met een goed gevoel af naar de Rally van Ieper van volgende week. "Dit was voor ons een goede test voor Ieper, waar we volgende week rijden. We hebben veel uitgeprobeerd en geleerd." De Skoda Fabia is volgens Verstappen in ieder geval goed genoeg om komend weekend opnieuw voor de zege te gaan. "Ieper heeft natuurlijk veel meer stages en is een langere rally, maar aan het materiaal kan het dan niet meer liggen."

De Rally van Ieper is de zesde ronde van het Belgian Rally Championship en wordt verreden op 21 en 22 juni. Verstappen en Jamoul gaan daar proberen om hun positie in het kampioenschap te verbeteren. Momenteel bivakkeren ze op de vijfde plek in de tussenstand met 38 punten. Niels Reynvoet en navigator Kris D'Alleine voeren het klassement aan met 99 punten.