Jos Verstappen wint Rally van Hannuit: "Veel geleerd"

Door zijn aanmelding voor de Rally van Hannuit was Jos Verstappen niet aanwezig bij de Grand Prix van Saudi-Arabië, om te zien hoe zijn 26-jarige zoon opnieuw domineerde en zijn 56ste F1-zege pakte. Zelf had Jos Verstappen echter ook een weekend om niet zomaar te vergeten. In de Skoda Fabia RS Rally2 slaagde hij er samen met copiloot Renaud Jamoul in om de rally te domineren. De 51-jarige Verstappen won tien van de twaalf stages en had uiteindelijk een voorsprong van 58 seconden op de nummer twee, John Wartique.

Uiteraard was Jos Verstappen na de rally 'heel tevreden'. "We hebben veel geleerd, de auto ging perfect en het team werkte geweldig", zegt hij tegen Verstappen.com. "De samenwerking met Renaud is perfect, dus het kon niet beter." Bovendien genoot Verstappen senior van de rally zelf. "Ik vind het hier supermooi en interessant, een typisch rallyparcours. Het zijn mooie proeven met een paar moeilijke ertussen. Op de kasseien is het bijvoorbeeld heel glad. Het was de eerste keer dat we deze rally reden, dus het was voor ons ook nog een leerproces. We hebben wat aanpassingen aan de auto gedaan en ik ben heel tevreden. Het ging echt super."

Verstappen is daarnaast zeer te spreken over de samenwerking met copiloot Jamoul, die uit deze regio komt. "Dat was wel een voordeel. Als we samen de pacenotes maken, gaat dat de laatste tijd echt perfect. Als we tijdens de eerste omloop iets opmerken, wordt dat direct aangepast in de pacenotes. Het gaat echt goed samen. We hebben vertrouwen in elkaar. Ik denk dat we hier vooruit zijn gegaan."

Verstappen zat er direct goed bij in Hannuit, waar vier verschillende proeven drie keer afgewerkt worden. Van de eerste vier stages won hij er twee, om vervolgens alle acht resterende stages op zijn naam te schrijven. De oud-Formule 1-coureur zit voorlopig nog niet stil, want aankomend weekend stapt hij opnieuw in de Skoda Fabia RS Rally2. Op zaterdag 16 maart begint namelijk de tweede ronde van het Belgian Rally Championship. Dan zullen de rallycoureurs zich wagen aan de Rally des Ardennes in Dinant.