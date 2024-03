Jos Verstappen wint met overmacht Rally des Ardennes

In de rally laat Jos Verstappen een goede indruk achter. Vorige week wist de vader van Formule 1-kampioen Max Verstappen al de Rally in Hinault te winnen, zaterdag pikte hij de zege in de Rally des Ardennes mee. Na twaalf klassementsproeven door de Belgische Ardennen hield de voormalig F1-rijder nummer twee Maxime Potty op meer dan een halve minuut achter zich.

De rally werd met drie keer dezelfde omloop afgewerkt. Het was echter niet eenvoudig voor Verstappen sr., want met lichte regen op het parcours werd het een grote opgave om de Skoda Fabia Rally 2 in het rechte spoor te houden. Na de eerste dag leek het ook geen sinecure te worden voor de Nederlander, want na vier proeven stond hij op de tweede plaats. De eerste klassementsproef werd nog gewonnen, daarna was vooral Bastien Rouard snel. Na de eerste omloop zat Verstappen dertien seconden achter de coureur uit de omgeving van het parcours.

Na de eerste omloop wist de Limburger het tempo flink omhoog te halen en sloeg hard toe. Alle vier de proeven werden gewonnen en Rouard kende technische problemen. Na flink wat lekke banden gaf de Belg in de achtste etappe op, waarna Potty de naaste belager werd. Dat Rouard op moest geven vond Verstappen wel jammer. "Ik vermoed dat hij te veel risico’s moest nemen omdat hij nog op regenbanden stond", legt de rijder na afloop van de tweede omloop uit aan Verstappen.com. Na de tweede omloop stond er een voorsprong van 39 seconden op de borden.

Daarmee was het gevecht nog niet gedaan. Potty deed er alles aan om de coureur uit Montfoort het nog moeilijk te maken en won nog wat proeven, maar de leidende positie van Verstappen kwam niet meer in gevaar. Wel snoepte Potty nog wat van de voorsprong af, maar spannend werd het niet. Samen met co-piloot Renaud Jamoul werd zo de rally door Verstappen gewonnen. Ook het aantal gewonnen proeven is indrukwekkend, want met zeven uit twaalf was duidelijk dat de 52-jarige de te kloppen man was. Zo won hij opnieuw een rally en laat daarmee zijn sterke vorm zien.