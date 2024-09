Terwijl Max Verstappen zaterdag aan de andere kant van de wereld de tweede startplek voor de Grand Prix van Singapore veroverde, was vader Jos Verstappen in eigen land actief. En niet zonder succes: de Limburger boekte samen met zijn copiloot Renaud Jamoul de eindzege in de 42ste Hellendoorn Rally.

Verstappen en Jamoul sloten de vrijdag af als leider in het klassement en stelden zaterdag de winst veilig. “Geweldig!”, jubelt Verstappen op zijn officiële website. “We moesten ons vandaag tien keer vol concentreren en op de limiet rijden”, refereert Verstappen aan de proeven op de zaterdag. “We hebben wat geluk gehad en de samenwerking met Renaud was super. We hebben samen veel plezier en genieten ervan.”

Verstappen won tien van de zestien proeven. In het totaalklassement eindigde hij 5,5 seconde voor nummer twee Bernhard ten Brinke en diens copiloot Davy Thierie. “Bernhard ten Brinke heeft hier veel ervaring en geweldig tegenstand geboden”, vervolgt Verstappen. “Het bleef spannend tot de laatste proef, alles lag nog open. We moesten blijven pushen, maar het is gelukt.”

Jamoul: "Jos en ik kennen elkaar goed"

Jamoul is blij met hoe de samenwerking met Verstappen verloopt. “Het was een goede rally”, vult de copiloot aan. “Ik zit nu twee jaar naast Jos en we zijn aan elkaar gewend. We kennen elkaar goed. De omstandigheden waren lastig met vandaag een finish in het donker, terwijl dat niet de bedoeling was. Het bleef spannend tot de laatste meters. Maar het is ons gelukt.”

Wel dreigde het even mis te gaan: in de tweede proef op Notter werd Verstappen getroffen door een lekke band linksvoor. Daardoor reed hij bijna vijf kilometer op een velg. Ten Brinke profiteerde en boog zijn achterstand in het klassement om in een voorsprong van tien seconden, maar Verstappen herpakte zich en heroverde de macht in de zes daaropvolgende proeven.