Jos Verstappen vijfde in Saarland-Pfalz Rally: "Een van de mooiere rally's"

Na een periode niet geracet te hebben timmert Jos Verstappen de afgelopen jaren aan de weg als rallycoureur. Hij heeft inmiddels diverse avonturen in het Belgische rallykampioenschap achter de rug en eerder dit jaar heeft hij in de Monteberg Rally zelfs zijn eerste overwinning geboekt. Dit weekend verscheen Verstappen samen met co-piloot Renaud Jamoul echter niet in België, maar in Duitsland aan de start van een rally. Met zijn Skoda Fabia RS Rally2 deed de Nederlander mee aan de Saarland-Pfalz Rally, die op vrijdag en zaterdag werd verreden en in totaal tien proeven telde.

Op vrijdag werden de eerste vier proeven verreden. In de eerste omloop van twee proeven eindigde Verstappen als zesde en vijfde, bij de tweede omloop verbeterde hij zijn tijden om tot de zesde en vierde plek te komen. Daardoor bedroeg zijn achterstand na de eerste dag 34 seconden. Op zaterdag volgden nog eens zes proeven, die de vader van regerend F1-wereldkampioen Max Verstappen met vier keer een vijfde plaats, een zesde plek en een vierde positie wist af te sluiten. Het leverde Verstappen een keurige vijfde plaats op in het algemeen klassement op 1 minuut en 24 seconden van winnaars Marijan Griebel en Tobias Braun.

Bij Verstappen.com liet Verstappen na afloop van de Saarland-Pfalz Rally optekenen dat hij tevreden is met het verloop. "Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Het was een mooie rally met mooie stages. Vooral de combinaties en afwisseling van asfalt en bochten in een bergachtig gebied. Dat is wel iets anders dan in België. Het beviel me heel goed", vertelde de inmiddels 51-jarige coureur, die probleemloze dagen kende. "Alles liep goed. We hadden geen lekke banden of technische mankementen, de auto voelde goed aan en de afstelling was goed. Het was een hele fijne rally, waar ik graag eens terugkom. Dit is een van de mooiere rally’s."

Met een vijfde plaats in het eindklassement stond Verstappen dus zijn mannetje, ondanks dat hij de proeven van de rally niet kende. Dat zette hem op een behoorlijke achterstand ten opzichte van zijn concurrenten, die deelnemen aan het Duitse kampioenschap. "Zij kenden de proeven al van buiten, omdat ze er al vaak gereden hebben. Die achterstand heb je altijd", aldus Verstappen. "Maar ik ben zeer tevreden met de vijfde positie als resultaat. We zijn geëindigd waar we thuis hoorden, dat is goed."