Als onderdeel van het Belgian Rally Championship vond afgelopen weekend de Omloop van Vlaanderen plaats. Over een afstand van 187,3 kilometer aan asfalt verdeeld over twintig stages bleek Jos Verstappen opnieuw zeer snel. Op de openingsdag was Cédric Cherain samen met copiloot Damien Withers de snelste, al bedroeg de voorsprong slechts 1,3 seconde na de vijf stages in de avonduren. De zaterdag was een stuk voller: de dag begon om 8.50 uur en de twintigste en laatste stage begon om 19.50 uur. Jos Verstappen schreef de tweede, derde, achtste en tiende stage. Ondanks die vier successen - en meerdere top-driefinishes - moest de oud-Formule 1-coureur genoegen nemen met de tweede plaats in het algemeen klassement.

Verstappen eindigde uiteindelijk op 33,6 seconden achterstand van Cherain, maar was wel de snelste in de Masters-klasse, voor vijftigplussers. Desondanks baalt Verstappen senior vooral van het mislopen van de zege in het algemeen klassement. "Het is duidelijk dat het altijd mijn ambitie is om te winnen, maar soms moet je vaststellen dat het niet lukt", zegt Verstappen. "Vrijdagavond was ik heel tevreden dat we op 1,3 seconde van Cédric Cherain stonden, want in regen en wisselvallig weer mis ik nog wat ervaring. Het leek me ook beter om op zaterdag de weg niet te moeten openen."

"Maar op zaterdagochtend miste ik een rempunt op de eerste proef, wat 13 seconden kostte", legt Verstappen uit waar het mis ging. "In de namiddag liet ik een keer de motor afslaan, wat een zestal seconden kostte. Op de zoning reed ik lek toen ik een muurtje raakte. Soms wil ik het misschien te hard, waardoor ik kleine foutjes maak. Hoe dan ook, deze tweede plaats blijft mooi en ik moet Cédric Cherain feliciteren, want die ging heel hard en bleef foutloos", aldus Verstappen.

Voor Verstappen was dit zeker nog niet de laatste rally van het jaar. Na onder meer de Rally van Hannuit, Rallynuts Severn Valley Stages en Rally van Wervik neemt Verstappen op 20 en 21 september deel aan de Hellendoorn Rally. Een week later volgt de East Belgian Rally als onderdeel van BRC.