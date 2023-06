“Na twee lekke banden heb ik de rally gelukkig alsnog uit kunnen rijden. Een goede klassering zat er daardoor niet in, dus op zaterdag heb ik geen risico genomen. De rally hier in Ieper is moeilijk, zeker als je zoals ik niet uit deze streek komt. De proeven zijn echt lastig. Maar het ging steeds beter en ik heb weer veel ervaring kunnen opdoen", zegt Jos Verstappen op Verstappen.com.

Op de openingsdag van het weekend werden alle vier de proeven twee keer verreden. In de eerste twee eindigde de vader van Formule 1-coureur Max Verstappen op respectievelijk de twaalfde en negende tijd. In de derde proef ging het mis door een lekke band, wat veel tijd kostte. “We begonnen de eerste proeven wat onwennig, omdat we deze proeven nog niet kennen. De lekke band was domme pech, waarbij we veertig seconden hebben verloren. Jammer, maar het is niet anders.”

In zijn Skoda pakte de oud-Arrows-coureur vervolgens een twaalfde, tiende, zesde, negende en achtste plek. Na de eerste dag stond Verstappen senior op de twaalfde plek in het klassement. “De tweede keer dat we over de proeven kwamen, ging het beter", vervolgt hij. "We komen in ons ritme. We hebben de auto ook iets anders afgesteld, waardoor het nu beter gaat." Op zaterdag was er echter weer tegenslag. Naast een gigantische crash voor Stéphane Lefebvre, liep Verstappen zelf weer een lekke band op. De Nederlander verloor bijna drie minuten en viel terug naar de 25e plek. De rallycoureur knokte zich uiteindelijk nog terug naar de dertiende plek.