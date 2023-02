Jos Verstappen stopt tijdelijk met rallyrijden vanwege gezondheid

De 50-jarige Jos Verstappen verkeert inmiddels weer in goede gezondheid volgens Verstappen.com. De oud-coureur van onder meer Benetton en Arrows is de afgelopen dagen onderzocht. Er loopt nog wel aanvullend medisch onderzoek, waardoor na overleg is besloten om voorlopig niet achter het stuur te gaan zitten en de Rally van Haspengauw (23-25 februari) - de eerste rally van het Belgisch kampioenschap - over te slaan. Verstappen laat weten dat zodra het weer kan, hij zijn passie direct weer gaat oppakken.

Verstappen was zich aan het voorbereiden op een nieuw rallyavontuur. Vorig jaar kwam hij in zijn eerste seizoen in het Belgisch kampioenschap uit met een Citroën C3 Rally2. Verstappen maakte in december kans op het podium in de afsluitende Spa Rally, maar door een crash viel hij terug naar de 31e plaats. “Sinds het begin van het jaar is er veel gebeurd. We hebben veel geleerd, het is superleuk om te doen en daarbij ben ik blij dat ik hem (navigator Renaud Jamoul, red.) gevonden heb, dat zeg ik heel eerlijk. Hij heeft me veel bijgebracht", aldus Verstappen toen.

De eerstvolgende rally's van het BK zijn op 18 maart (South Belgian Rally) en 1 april (Rallye des Ardennes). Verstappen reist nu af naar Bahrein om daar de verrichtingen van zoon Max te volgen tijdens de F1-wintertest.