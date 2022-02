Jos Verstappen maakt later deze maand rallydebuut in België

Eigenlijk zou Jos Verstappen eind november in Assen al zijn eerste rally rijden door deel te nemen aan Jack’s International Drenthe Rally, maar dat evenement moest vanwege de coronamaatregelen worden verzet. De 49-jarige Limburger heeft er nu voor gekozen om in België zijn eerste officiële rally te rijden. De oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi zal op 26 februari met een door DG Sport Competition geprepareerde Citroën C3 R5 aan de start komen van de Rally van Haspengouw. De ervaren Belgische navigator Kris Botson stapt in als co-piloot.

“Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind”, reageert Verstappen, die in 2012 voor het laatst deelnam aan een autosportevenement. “Vooral omdat het heel onvoorspelbaar is. Natuurlijk ben ik enorm gedreven ingesteld en heb ik de ondersteuning van een topteam, maar ik zal mijn eigen limieten opnieuw moeten zien te vinden, samen met mijn navigator. Ik wil het goed aanpakken, maar de reden dat ik in dit rallyavontuur stap, is dat het me plezier brengt.”

Verstappen realiseert zich dat hij ondanks zijn ruime ervaring in de autosport voor een flinke opgave staat. “Rallyrijden doe je echt op ervaring”, weet hij. “Om die ervaring te vergaren, zal de grootste uitdaging worden. Dit is met niets uit mijn autosportcarrière te vergelijken. Voor mij is echt alles nieuw: van de auto tot de werkwijze, het maken en gebruiken van pacenotes, het luisteren naar aanwijzingen tijdens het rijden en het leren kennen van alle stages. Er is geen of niet veel mogelijkheid om een parcours te verkennen, dus je moet direct op snelheid zitten, terwijl je anderzijds onnodige risico’s wilt vermijden. Het is al met al dus een ontzettend grote uitdaging en ik verwacht echt niet om zomaar in de top mee te kunnen rijden.”

Op Instagram deelt Verstappen al een tijdje met enige regelmaat foto’s waarop te zien is hoe hij een rallyauto de sporen geeft. Hij komt dus niet helemaal onbeslagen ten ijs in de rally door Haspengouw, een streek die zich uitstrekt over de Belgische provincies Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Verstappen: “Natuurlijk ga ik mijn best doen, maar mijn doel is om ervaring op te doen en vooral zoveel mogelijk te leren. Ik voel me goed achter het stuur in m’n Citroën en heb dan veel plezier. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Verstappen neemt op 19 maart ook deel aan de South Belgian Rally, de tweede ronde van het BRC. Het plan is om daarna meer rally’s te rijden, maar het programma voor de rest van het jaar staat nog niet vast. Er wordt gekeken naar een mix van evenementen uit het Belgian Rally Championship en het World Rally Championship.