Eerder dit jaar was Jos Verstappen de beste in de rally’s van Hannuit en de Ardennen. Ook in de Sezoensrally, onderdeel van het Belgian Rally Championship (BRC), kwam de voormalig Formule 1-coureur met zijn copiloot Renaud Jamoul uitstekend voor de dag. Het evenement rond het Belgische Bocholt bestond uit vier proeven (Goolder, Brueghel, Gerdingen en Veldhoven) die elk drie keer werden afgewerkt.

Verstappen eindigde in de eerste cyclus van de vier proeven telkens als derde. Daarmee stond hij ook derde in het klassement, op respectievelijk twaalf en elf seconden achterstand van Maxime Potty en Niels Reynvoet. Potty is titelhouder in het BRC, terwijl Reynvoet de huidige leider in het klassement is. “Het was moeilijk, je weet niet waar het glad is. Vooral het eerste gedeelte was heel glad, dus ik heb een beetje op safe gereden. Ik wil de eerste omloop goed doorkomen en dan pushen”, zei Verstappen tegen zijn officiële website over de eerste vier proeven.

In de tweede omloop kwam Verstappen tot P3, P4, P3 en P4. Daarmee behield hij de derde plek in de tussenstand, maar zijn achterstand op de nieuwe koploper Reynvoet liep wel op tot 21 seconden. “Het gaat lastig, het komt er niet echt uit”, aldus Verstappen over de tweede omloop. “Het is niet dat we het niet proberen, maar het gaat ook om het vertrouwen dat je hebt en het risico dat je wil nemen. Op de één of andere manier lukt het nog niet echt, dus we gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. We gaan overleggen met de engineers om te kijken wat we aan de afstelling kunnen verbeteren en misschien iets meer risico nemen, iets harder pushen. Het is niet gemakkelijk. Ik heb hier vorig jaar ook gereden, dus ik ken de stages, maar die liggen er nu anders bij en dat is bij elke omloop weer anders.”

In de laatste omloop had Verstappen een momentje, door rechtdoor te schieten. “Ik heb daar zes à zeven seconden verloren, omdat ik even was afgeleid, te laat remde en de bocht miste. Dat was jammer”, vervolgde Verstappen. Niettemin behield de Limburger zijn derde plek in de tussenstand en hij liep zelfs iets in op de leiders. In de laatste proef ging het echter mis: hij belandde in een diepe greppel. Verstappen en zijn copiloot bleven ongedeerd, maar hun Skoda kwam er niet meer uit.

“Het was wat moeilijker hier en het kwam er niet echt uit”, vertelde Verstappen. “We hebben het echt wel geprobeerd, maar we lijken wat aan ons maximum te zitten. Deze rally is weer anders dan de vorige in Wallonië, wat een sneller parcours is. Hier moet je wat meer snijden. Als je voor jouw gevoel er alles aan doet en je bent net niet snel genoeg, dan zij dat zo.”

Uiteindelijk won Reynvoet de Sezoensrally, met 3,6 seconde voorsprong op Potty.