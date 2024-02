Jos Verstappen begint seizoen met podium in Rally des Route du Nord

Jos Verstappen stond zaterdag voor het eerst aan de start van de Rally des Route du Nord in Noord-Frankrijk. Deze eendaagse rally bestond uit twaalf proeven, die werden opgedeeld in drie ronden van vier dezelfde proeven. Onder lastige omstandigheden - door veel regenval kregen de deelnemers te maken met gladheid - deed de voormalig Formule 1-coureur vanaf het begin mee om de podiumplaatsen. Na de eerste ronde van vier proeven bezette Verstappen samen met navigator Renaud Jamoul de tweede positie, om die positie na de acht proeven nog altijd in handen te hebben.

In de laatste ronde van vier proeven moet Verstappen een achterstand van 22 seconden zien goed te maken op leider Pierre Ragues. Aanvankelijk komt hij nog wat dichterbij, maar uiteindelijk moet hij toezien hoe voormalig WEC-coureur Ragues met de eindzege aan de haal gaat. De Fransman en navigator Julien Pesenti houden uiteindelijk een voorsprong van 8,5 seconden over op Verstappen en Jamoul, die in vijf van de twaalf proeven met de snelste tijd aan de haal zouden gaan en verder vier keer de tweede tijd noteerden. Het podium wordt gecompleteerd door de Nederlander Roger Hodenius en navigator Robin Buysmans.

Na afloop blikte Verstappen bij Verstappen.com tevreden terug op zijn eerste rally van 2024. "Dit was voor mij de eerste rally van het seizoen en die hebben we aangegrepen als voorbereiding op mijn seizoen 2024. Het was een voor mij nieuwe rally, op een glad parcours door de vele regen die gevallen was. Maar die omstandigheden waren natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Hoe meer rally’s ik rijd, hoe beter de samenwerking met mijn copiloot Renaud verloopt. Het was een goed begin, ik heb me vermaakt."