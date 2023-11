Jos Verstappen begon nog op teleurstellende wijze aan de voorbereidingen op de Rally van La Nucía, aangezien hij tijdens een shakedown was gecrasht en zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto beschadigde. Deze was hersteld voor de rally, waarbij op vrijdag en zaterdag in totaal een afstand van 151 kilometer over asfalt werd afgelegd. Verstappen trotseerde de twaalf stages en besloot de rally, samen met copiloot Renaud Jamoul, als negende. De zege ging naar Jose Suarez en Alberto Iglesias.

"Ik heb me absoluut vermaakt", zegt Jos tegen Verstappen.com. “Het parkoers was heel anders dan waar ik tot nu toe op heb gereden. Het is berg op en berg af met de ene bocht na de andere. Ik denk dat ik in twee dagen meer bochten heb gemaakt dan in de rest van het jaar bij elkaar. Dat was wennen voor mij, zeker toen we vrijdagavond in het donker reden. Ik heb weer heel veel geleerd", blikt de 51-jarige Nederlander terug op twee drukke dagen.

Verstappen vond het een 'mooie rally' en looft het niveau van de concurrentie, aangezien deze 'erg hoog' lag. "Degenen die om de prijzen meedoen, rijden ook vooraan in het wereldkampioenschap rally", legt hij uit. "Ik ben tevreden met de opgedane kennis en het resultaat, zeker omdat ik het parkoers niet kende. Alles liep verder prima, de samenwerking met Renaud liep lekker en de auto was weer top."

Jos Verstappen maakte vorig jaar de overstap naar de rallysport en maakte zijn debuut in de Rally van Haspengouw van 2022, een evenement voor het Belgische kampioenschap. In mei 2023 boekte de voormalig Formule 1-coureur zijn eerste rallyzege in de Rally Monteberg van het Belgisch kampioenschap en hij arriveerde in Alicante anderhalve maand nadat hij ook de East Belgian Rally had gewonnen en in augustus vijfde was geworden in de Rally Saar-Pfalz.