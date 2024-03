Jos Verstappen maakt debuut in Britse rally op gravel

Jos Verstappen begon in 2022 in de rallysport en sindsdien heeft hij aan meerdere rally's in Europa deelgenomen. Hij maakte zijn debuut bij de Haspengouw Rally, waar hij de achtste plek veroverde. Verstappen sr. heeft vervolgens enkele rally's gedaan in Nederland, België, Duitsland en Spanje - met wisselend succes. De afgelopen tijd gaat het erg goed voor de 52-jarige Limburger, die de Rally van Hannuit en de Rally des Ardennes met overmacht wist te winnen in de Skoda Fabia RS Rally2.

Met deze auto zal hij ook - samen met navigator Renaud Jamoul - deelnemen aan zijn eerste rally op Brits grondgebied: de Rallynuts Severn Valley Stages, ronde twee van het Britse rallykampioenschap. Het is meteen de eerste keer dat Jos Verstappen meedoet aan een rally op onverharde ondergrond. Voor de Britse rallyfan betekent dit ook de eerste kennismaking met de nieuwste Rally2-auto van Skoda. De rally telt in totaal 96,5 kilometer aan stages, meer dan de gebruikelijke 72,4 kilometer vanwege het vijftigste jubileum van deze rally.

Parcoursverantwoordelijke Keith Ashley is blij met de komst van Jos Verstappen. "We zijn erg blij dat zo'n bekende naam dit jaar naar de Rallynuts Severn Valley Stages komt", zegt Ashley. "Het team heeft hard gewerkt om een heel speciaal aanbod voor onze deelnemers te creëren om de vijftigste verjaardag van de rally te vieren en het is duidelijk dat dit een aantrekkingskracht heeft die verder reikt dan we hadden verwacht. Onze route heeft iconische etappes zoals Hafren en Myherin, die over de hele wereld bekend zijn dankzij Wales Rally GB natuurlijk."

"Met 62 mijl aan klassementsproeven, plus een fantastische reeks kampioenschappen, is het voor Jos een geweldige kans om te proeven van de beste gravelproeven die er zijn", vervolgt Ashley. "Met autosportsterren als Jos en onze sensationele overinschrijving kan dat alleen maar goed zijn voor de sport als geheel en natuurlijk zijn we blij met de extra aandacht die de rally krijgt. Het voelt alsof het net het schot in de roos is die gravelrally's op dit moment nodig hebben." De Rallynuts Severn Valley Stages vindt plaats op 13 april.