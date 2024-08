Jos Verstappen loopt eindzege in Rally de la Famenne mis

Samen met copiloot Renaud Jamoul verscheen oud-Formule 1-coureur Jos Verstappen aan de start van de Rally de la Famenne, een rally over tien proeven en in totaal 138,9 kilometer door Wallonië. Deze rally begon zeer succesvol voor het Nederlands-Belgische duo, want Verstappen schreef de eerste vier stages op zijn naam. Verstappen trok al meteen een gat van een minuut naar de concurrentie, totdat het in de vijfde proef toch fout ging.

Door een schuiver in de stage van 11,3 kilometer in Lamsoul liep de Škoda Fabia RS Rally2 in de Verstappen.com Racing-kleuren schade op. Daardoor moest hij die stage en de twee daaropvolgende proeven aan zich voorbij laten gaan. Verstappen viel daardoor terug van de eerste naar de zesenveertigste positie in het klassement, op bijna negen minuten van het leidende duo Thibaud Mazuin en Samuel Maillen, ook actief in de Škoda Fabia RS Rally2.

Toen Verstappen terugkeerde voor de achtste stage, bedroeg de achterstand al 28 minuten en was hij op P52 terug te vinden. Daarom draaide het vanaf dat moment vooral om de dagsuccessen in de laatste fase, en dat verliep prima. Verstappen senior schreef de achtste en tiende - en laatste - proef op zijn naam om uiteindelijk op de 43ste plek in het klassement te eindigen, 28 minuten en 15 seconden achter de winnaars - Kris Princen en Peter Kaspers in de Porsche 991 GT3.

Geen ambities voor WRC

Voor Jos Verstappen was het de zoveelste rally waaraan hij deelnam. In gesprek met Verstappen.com laat de vader van Max Verstappen weten dat hij het naar zijn zin heeft in het Belgian Rally Championship, maar een stap naar het World Rally Championship ambieert de 52-jarige coureur niet. “We doen mee voor de prijzen en dat maakt het ook leuk", zegt Jos Verstappen. "Ik rijd niet verloren in de rondte, want dan gaat het plezier wel over. Ik heb geen ambities om WRC te rijden. Dat zijn rally’s van drie dagen waar veel tijd in de voorbereiding gaat zitten. Dat is mij te tijdrovend. We bekijken wat mooie of leerzame rally’s zijn en een uitstapje af en toe naar het buitenland vind ik wel leuk." Ook een terugkeer naar races op asfalt zit er vooralsnog niet in, zo geeft hij aan. "Ik vind rallyrijden leuk. Laat de jonge mannen maar Le Mans rijden, ik vind rally veel leuker."