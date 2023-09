Na vijf proeven op de vrijdag stonden Jos Verstappen en zijn Belgische navigator Renaud Jamoul er goed voor, maar nadat het duo in de slotetappe van die dag met hun Skoda van het parcours afraakten verloren zij veel tijd. De rijder zelf was daar nuchter over en noemde dat iets wat bij de rallysport hoort. Het was echter na de vrijdagavondsessie nog onduidelijk of de Skoda Fabia voor de dag erna geprepareerd kon worden, want er was veel schade aan de wagen. Gelukkig voor Verstappen en Jamoul werd de auto onderhouden door een goed stel monteurs die ervoor gezorgd hebben dat het weekend gewoon afgerond kon worden.

De zaterdag is traditiegetrouw de dag dat de meeste etappes verreden worden in de befaamde Hellendoorn-rally en Verstappen sr. liet zien niet te erg onder de indruk te zijn van zijn achterstand. De man uit het Limburgse Montfort liet de gehele dag een goede snelheid zien en snoepte stukje bij beetje wat van zijn achterstand weg, die aan het begin van de dag nog ruim twee minuten was. In totaal won de vader van regerend F1-kampioen Max Verstappen zelfs twaalf van de zestien proeven tijdens de Overijsselse rally.

Alleen in de etappes rondom het plaatsje Notter moest Jos the Boss tijdens de zaterdagproeven tijd toegeven op uiteindelijke winnaar en Nederlands rallygrootheid Bernard ten Brinke. Met name in Markelo en rondom de Beuseberg sloeg Verstappen toe, maar heel veel tijdwinst leverde dat niet op. Uiteindelijk resulteerde het in een vierde plek, op 1 minuut 15 van Ten Brinke. Het had niet veel gescheeld of we zagen de voormalig F1-coureur wel op het podium, want mocht hij vier seconden sneller over het Hellendoornse parcours gereden hebben was een derde plaats voor hem en zijn navigator weggelegd. Toch spreekt de coureur zelf van een knappe prestatie.