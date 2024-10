Jos Verstappen finisht vijfde in Zwitserse Rallye du Valais

Terwijl zoon Max Verstappen druk bezig is met de Formule 1 Grand Prix van Mexico heeft Jos Verstappen de Rallye International du Valais op vrijdag en zaterdag afgewerkt. De voormalige F1-coureur debuteerde met zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto in de Zwitserse Alpen. Er leek lange tijd wat moois in het verschiet, maar uiteindelijk moest hij het met een vijfde plek doen.

Dat stond Verstappen senior samen met zij co-piloot Renaud Jamoul na de eerste dag ook al. In de eerste zes klassementsproeven van de rally liep de 52-jarige meer dan een minuut achterstand op ten opzichte van de klassementsleiders Jonathan Hirschi en zijn navigator Mélanie Tendille. Na de eerste drie proeven stond Verstappen nog zevende, in de tweede omloop herstelde hij en reed hij naar P5.

Op zaterdag ging het in eerste instantie nog beter. Verstappen reed in de eerste omloop - drie parcoursen werden twee keer verreden - een vierde en twee keer een vijfde plek, wat hem in de tussenstand naar P4 bracht. De Limburger is vaker sterker in de tweede omloop en dat bleek hij ook deze keer weer te zijn. Met een derde en vierde plek in de eerste twee proeven van de tweede omloop was er zelfs even een droom van een podiumplaats.

Die droom ging in de laatste proef in rook op. Een lekke band zette een streep door de aspiraties van Verstappen. In de slotkilometers verloor hij nog eens twee minuten. Daarmee ging zelfs P4 nog aan zijn neus voorbij en zakte hij naar de vijfde plaats. Door het grote tijdverlies in de laatste proef kwamen Verstappen en Jamoul op 4.04 achter winnaars Hirschi en Tendille terecht.