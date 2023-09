Jos Verstappen elfde na eerste dag Hellendoorn-rally

Het begon allemaal goed voor Jos Verstappen in het Overijsselse Hellendoorn. De vader van Max reed de eerste drie dagproeven uitstekend en bouwde een voorsprong van 5,9 seconden op ten opzichte van naaste belager Bernard ten Brinke. In de avond werden de deelnemers over hetzelfde parcours gestuurd, maar deze keer in het donker. Het gevecht tussen Ten Brinke en Verstappen sr. bleef gaande, waarbij de ene keer eerstgenoemde een tiende terugpakte, waarna laatstgenoemde weer zijn slag sloeg en zijn voorsprong een aantal seconden vergrootte.

Tot en met de vijfde proef ging het crescendo voor Verstappen, maar helaas voor de Limburger ging het in de zesde en laatste sessie van de dag mis. In de buurt van Mageleresch schoot hij met zijn wagen van het parcours af en kwam hij vast te zitten. Uiteindelijk lukte het de 51-jarige coureur samen met zijn navigator Renaud Jamoul om de Skoda uit het veld te krijgen, maar er gingen wel twee kostbare minuten verloren. Het resulteerde erin dat niet alleen Ten Brinke over Verstappen heen klom, maar ook negen andere combinaties hebben hem ingehaald. In de tussenstand staat de combinatie Verstappen-Jamoul daardoor elfde.

De coureur zelf liet na afloop tegen Verstappen.com weten teleurgesteld te zijn met het dure foutje. "Het is balen dat ik er vanaf ging, want het ging super", aldus de voormalig F1-rijder, die ook de situatie al kon relativeren. "Dat kan helaas gebeuren en dat hoort bij rally rijden. Ik kan er nu niets meer aan doen." Zijn Skoda kwam niet ongeschonden uit het ongeval, waardoor Verstappen twijfelde of hij aan de zaterdagse proeven kon deelnemen. "Hopelijk is de auto op tijd te repareren, zodat we zaterdag weer aan de start kunnen staan", aldus de man uit Montfort. "Dat is afwachten. De monteurs gaan er mee aan de slag." Gelukkig voor Verstappen senior kon hij zaterdagmiddag gewoon aan de start verschijnen om de rally af te maken.