Jos Verstappen crasht in voorbereiding op Rally van La Nucía

Na een jaar met succes in Nederland en België in de rally te hebben gereden, stapt Jos Verstappen dit weekend uit zijn comfortzone en neemt hij deel aan de Rally de La Nucía, de voorlaatste ronde van het Spaanse Rally Superchampionship 2023 (S-CER), met daarna alleen nog de kwalificatiewedstrijd in Pozoblanco en de Rallyshow buiten het kampioenschap in Madrid in december voor de boeg.

De vader van drievoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen zal het opnemen tegen de grote namen van het Spaanse kampioenschap, waaronder leider José Antonio 'Cohete' Suárez, Jan Solans, Iván Ares en Pepe López, maar zijn voorbereiding is niet goed begonnen. Op dinsdag, tijdens de verkenning van de secties van de 29ste Rally van La Nucía, ging Jos Verstappen van de baan en crashte zijn Skoda Fabia tegen de vangrail. De 51-jarige Verstappen kon op eigen kracht uitstappen en de auto liep geen grote mechanische schade op, maar de voorbumper werd bij de botsing afgerukt.

Jos Verstappen maakte vorig jaar de overstap naar de rallysport en maakte zijn debuut in de Rally van Haspengouw van 2022, een evenement voor het Belgische kampioenschap. In mei 2023 boekte de voormalig Formule 1-coureur zijn eerste rallyzege in de Rally Monteberg van het Belgisch kampioenschap en hij arriveert in Alicante anderhalve maand nadat hij ook de East Belgian Rally had gewonnen en in augustus vijfde was geworden in de Rally Saar-Pfalz.

De voormalige coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi reed vorig jaar in een Citroën C3, nu rijden hij en zijn bijrijder, de Belg Renaud Jamoul, in een Skoda in Red Bull-kleuren en is er reclame te zien voor Verstappen.com, de officiële website van zijn zoon. Door de rally in Spanje zal Jos Verstappen dus niet aanwezig zijn in São Paulo, waar dit weekend de Grand Prix van Brazilië verreden wordt. Dat is net als voorgaande jaren met het sprintformat, waardoor de kwalificatie al op vrijdag plaatsvindt en de zaterdag volledig in het teken staat van de sprintrace.