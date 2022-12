Na de openingsdag van de Spa Rally lag Jos Verstappen op een knappe derde plek, maar een crash op zondag liet de Nederlander uit de top-drie tuimelen. Met een flink beschadigde Citroën bereikte Verstappen senior wel de finish, maar vanaf plaats 43 was een podium onmogelijk. "Met het aanremmen stapte de auto uit. We raakten een afgezaagde boom met het rechter achterwiel, waardoor er een bracket af is gebroken. Dat hebben we kunnen vervangen en konden door", zegt Verstappen op Verstappen.com over wat er misging in de dertiende proef. Ook een proef later verliep het niet geheel vlekkeloos. “Met het ingaan van de tweede bocht gleed de auto weg, we raakten een klein paaltje met de linker achterkant. We gaan het proberen te maken en gaan door.”

De Citroën C3 Rally2 werd weer opgelapt en toonde in de vijftiende proef weer snelheid. Verstappen klimt met een derde plek naar de 39e positie in het algemeen klassement. De Nederlander houdt zijn sterke vorm vast en noteert ook in latere bedrijven goede tijden. Bij het ingaan van de laatste proef staat Verstappen 35e. Met een vijfde tijd klimt hij nog eens vier posities en is zijn eerste rallyseizoen gedaan. “Sinds het begin van het jaar is er veel gebeurd. We hebben veel geleerd, het is superleuk om te doen en daarbij ben ik blij dat ik hem (navigator Renaud Jamoul) gevonden heb, dat zeg ik heel eerlijk. Hij heeft me veel bijgebracht. Net viel de intercom nog uit, dus ook dat hebben we meegemaakt. Dat zijn allemaal dingen die erbij horen.”

De vader van Formule 1-kampioen Max Verstappen is voornemens om volgend jaar verder te gaan in de rallysport, met onder meer een aantal deelnames in het WRC en een aantal wedstrijden in België.