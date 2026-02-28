Overslaan naar hoofdinhoud

Rally: overig

Jos Verstappen gaat Belgische rallytitel verdedigen: "Passie geworden"

Jos Verstappen heeft zijn rallyprogramma voor dit jaar bekendgemaakt. De Limburger gaat zijn titel in het Belgian Rally Championship verdedigen.

Rahied Ishaak
Gepubliceerd:
Jos Verstappen

Jos Verstappen maakte afgelopen seizoen naam in de rallysport, door de titel in het Belgian Rally Championship te veroveren. Dat deed de voormalig Formule 1-coureur met Renaud Jamoul aan zijn zijde als copiloot. Dit jaar vormt Verstappen opnieuw een duo met de 41-jarige Belg. Ze delen een Citroën C3 Rally 2, voorzien van de kenmerkende Verstappen Racing x Red Bull-livery en geprepareerd door Sarrazin Motorsport. Dat is het team van enkelvoudig Formule 1-coureur Stéphane Sarrazin.

"Sinds ik in 2022 de rallysport heb ontdekt, is het mijn passie geworden", zegt Verstappen op zijn officiële website. "Het is gewoon geweldig: de uitdaging van het rijden in een rallyauto, de communicatie met mijn copiloot en de samenwerking met het team. We blijven elkaar pushen om hopelijk weer regelmatig voor podiumplaatsen te strijden. Voor 2026 hebben we zo'n vijftien rallyevenementen gepland, een fantastisch programma."

Lees ook:

Zoon Max Verstappen heeft alle vertrouwen in zijn vader en diens copiloot. "Met het momentum van vorig jaar meegenomen naar 2026, ben ik ervan overtuigd dat ze weer vooraan kunnen strijden", vult de viervoudig wereldkampioen Formule 1 aan.

"Ik ben erg blij om te zien dat mijn vader blijft pushen in de rallysport, onder de vlag van Verstappen Racing", vervolgt Max. "Vorig seizoen lieten Jos en Renaud zien waartoe ze in staat zijn. Het behalen van de titel in het Belgian Rally Championship was een geweldige prestatie. Rallysport is heel anders dan wat ik doe, maar net als bij alle vormen van autosport vergt het veel werk en toewijding achter de schermen. Het is geweldig om te zien dat Jos nog steeds geniet van het racen en er vol gas tegenaan gaat."

Lees ook:

