Volgende maand vindt in Pite Havsbad een nieuwe editie van de Race of Champions (ROC) plaats. Ditmaal zullen coureurs uit verschillende takken van de racesport hun kwaliteiten laten zien op een ijsbaan op de bevroren Baltische Zee. Nadat Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Jamie Chadwick, Johan Kristofferson en Petter en Oliver Solberg al waren bevestigd door de organisatie, zijn er nu nog meer bekende namen bekendgemaakt. IndyCar racewinnaar Felix Rosenqvist, WRC-rijder Thierry Neuville en F2-kampioen Felipe Drugovich zijn namelijk aan deze indrukwekkende lijst toegevoegd. Ook veteranen Tom Kristensen en David Coulthard trekken hun racehandschoenen aan tijdens het evenement.

Rosenqvist heeft tijdens zijn carrière bewezen goed voor de dag te komen in een grote variatie aan raceauto’s. De Zweedse coureur kijkt dan ook erg uit naar zijn debuut in de Race of Champions. “Ik heb dit evenement mijn hele jeugd gevolgd. Een paar jaar geleden heb ik zelfs een race live gevolgd, in het Wembley-stadion. Ik heb het altijd leuk gevonden om in verschillende auto’s te rijden. Om dit in mijn thuisland voor het eerst te mogen doen, vind ik een enorme eer”, aldus Rosenqvist.

Neuville, wie vijfmaal vice-kampioen in de WRC werd, komt ook voor de eerste keer in actie tijdens de ROC. “Ik heb deze race altijd al willen doen en ik kijk er erg naar uit om op de bevroren Baltische Zee te rijden. Ik hoop dat ik mijn ervaring uit de Zweedse rally kan gebruiken.” F2-kampioen Drugovich heeft geen enkele ervaring met racen op sneeuw of ijs, maar hoopt dat hij dit snel oppikt tijdens de ROC. “Het belangrijkste is om veel plezier te hebben”, stelt de Braziliaan.