Dubbel feest in huize Verstappen: Jos wint eerste rally in Belgisch kampioenschap

Jos Verstappen reisde met zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto af naar Sankt-Vith voor de East Belgian Rally. De vader van Max Verstappen was nagenoeg de hele zaterdag in een strijd verwikkeld met opponent Cédric Cherain. Met een voorsprong van zeven tienden op de Belg begon de oud-Formule 1-coureur aan de laatste proef. Die werd gewonnen door Cherain, maar hij deed dat met slechts twee tienden en dus was de voorsprong voldoende voor Verstappen senior om zijn eerste overwinning in het Belgische rallykampioenschap te behalen.

“Mijn eerste overwinning in het Belgische rallykampioenschap, daar ben ik echt heel blij mee”, zegt Verstappen op de eigen website. “We hebben de hele dag alles moeten geven en echt goed gereden. Het was spannend tot het laatste moment. Ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat ik dit seizoen al zou kunnen strijden tegen een ervaren topper als Cédric Cherain, zeker niet omdat hij de proeven hier als zijn broekzak kent. Maar dankzij de perfecte notes van Renaud, mijn navigator, heb ik veel progressie gemaakt. Zelfs in het donker had ik het vertrouwen in de notes om maximaal te blijven pushen. Echt, dit is een overwinning van het hele team."

De East Belgian Rally kende vier verschillende proeven. Elke proef werd drie keer verreden, waardoor er in totaal twaalf op het programma stonden. Verstappen opende meteen sterk, maar keek wel tegen een achterstand van 4,7 seconden aan. Dit wist hij vervolgens om te zetten in een ruime vier seconden voorsprong. “In de tweede ronde zal het wel een beetje harder gaan. In de eerste ronde moest ik het parcours ontdekken en hebben we bepaalde notes wat nauwkeuriger gemaakt. We gaan in de aanval”, zei de voormalig-F1-coureur eerder al.

Het is al met al een geslaagd weekend voor de familie Verstappen. Een dag na de rally won zoon Max Verstappen de Grand Prix van Japan. Hiermee maakte hij niet alleen Red Bull Racing kampioen bij de constructeurs, ook zette de 25-jarige rijder opnieuw een goede stap op weg naar zijn derde F1-titel.