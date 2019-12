Bottas claimt eerste rally-overwinning op Paul Ricard

Bottas nam in een Citroen DS3 WRC deel aan een rallywedstrijd in het Zuid-Franse Côte d'Azur. Hij was een van de vijf coureurs die zich hebben ingeschreven met een WRC-auto en topte vijf van de negen etappes. Uiteindelijk finishte hij op zondag ruim vijftig seconden voor de nummer twee, Robert Consani, die in een Skoda Fabia R5 reed.

Consani had een kleine voorsprong na de openingsfase met een lengte van zeven kilometer, maar Bottas haalde hem in na de tweede buiten het circuit. Vanaf dat moment bouwde hij het gat met zijn concurrenten steeds verder uit. Hij was in de een na laatste etappe al min of meer zeker van de overwinning, een 24 km lange run bestaande uit ingekort ronden over Paul Ricard. Hij sloeg erin zijn voorsprong zowat te verdubbelen ten opzichte van Consani.

Dorian Boccolacci, voormalig Lotus F1-junior en F2-coureur, reed ook in een Fabia R5 en eindigde achter Bottas en Consani op het podium. Hij finishte vlak voor de Citroen C3 R5 van GT-coureur Simon Gachet.

Voormalig Citroen WRC-coureur Stephane Lefebvre won meerdere etappes in een Porsche 911 GT3 Cup. Hij viel op het laatste moment nog terug achter Gachet naar de vijfde plek in de eindstand.