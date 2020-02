Bottas finisht in top-tien Arctic Lapland Rally

De rally werd gewonnen door de nieuwe Toyota World Rally Championship-coureur Kalle Rovanpera. Bottas reed in de vorige generatie Citroën DS3 World Rally Car en begon op vrijdag voorspoedig in de rally door het besneeuwde en bevroren landschap met een tweede snelste tijd in de tweede etappe. Daarna viel hij terug, meer dan drieënhalve minuut in de laatste etappe van de openingsdag, omdat hij van het spoor af raakte tijdens de korte Mäntyvaara test waar hij vorig jaar nog won. Hij kwam uiteindelijk op de 22e plek in het algemene klassement te staan.

Het PH Sport-team van Bottas moest 's nachts doorwerken om de schade aan de DS3 te repareren, waarna Bottas een betere tweede dag meemaakte. Hij plaatste zich in de top-tien in alle vijf de etappes op de zaterdag en herstelde zich voldoende om uiteindelijk een top-tien finish te noteren, voor het tweede jaar op rij. Het verschil tussen de f1-coureur en winnaar Rovanpera was bijna tien minuten.

Rovanpera, die zich voor 2020 bij Toyota's WRC-team heeft gevoegd naast Sebastien Ogier en Elfyn Evans, reed in een Toyota Yaris WRC die in dezelfde LK6-klasse viel als de wagen van Bottas. De nog maar 19-jarige coureur won acht van de tien etappes van de rally en eindigde met een voorsprong van 3.27.6 minuten op zijn grootste rivaal, Teemu Asunmaa, die net als de meerderheid van de top-tien in een Skoda Fabia R5 reed.

Het grootste gevaar voor Rovanpera kwam eigenlijk van WRC2-rijder Emil Lindholm, die lange tijd de beste algemene tijd had na de winnaar. Hij verloor echter meer dan twee minuten in de laatste etappe en werd uiteindelijk vierde. World Rallycross-topper Niclas Gronholm, zoon van tweevoudig WRC-kampioen Marcus Gronholm, finishte als zesde in zijn Fabia.

Met medewerking van Jack Cozens