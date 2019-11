Porsche Supercup trapt seizoen 2020 af tijdens GP van Nederland

Zoals inmiddels gebruikelijk maakt de Porsche Supercup weer deel uit van het voorprogramma van een aantal Formule 1 Grands Prix. In totaal staan er acht evenementen op de kalender. Het seizoen begint in het eerste weekend van mei op Nederlandse bodem tijdens de Dutch Grand Prix. De finalerace vindt plaats in Monza. Dit jaar werden de laatste races verreden in Mexico.

Porsche zet ook in 2020 een VIP-auto in. Wie in Zandvoort achter het stuur van die wagen zal kruipen wordt op een later moment bekendgemaakt.

Kalender Porsche Mobil 1 Supercup 2020:

26.03.-27.03.2020, Barcelona (Spanje), officiële test

01.05.-03.05.2020, Zandvoort (Nederland), race 1

08.05.-10.05.2020, Barcelona (Spanje), race 2

21.05.-24.05.2020, Monte Carlo (Monaco), race 3

03.07.-05.07.2020, Spielberg (Oostenrijk), race 4

17.07.-19.07.2020, Silverstone (Groot Brittannië), race 5

31.07.-02.08.2020, Boedapest (Hongarije), race 6

28.08.-30.08.2020, Spa-Francorchamps (België), race 7

04.09.-06.09.2020, Monza (Italië), race 8