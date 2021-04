Ten Voorde wist vorig jaar na Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen als derde Nederlander kampioen te worden in de prestigieuze Porsche Supercup. In het voorprogramma van de Formule 1 pakte de 24-jarige coureur uit Boekelo er vorig jaar de titel namens het eveneens Nederlandse GP Elite, terwijl hij met Nebulus Racing ook kampioen wist te worden in de Duitse Porsche Carrera Cup. Dit jaar wil hij in beide kampioenschappen met GP Elite zijn titel prolongeren.

Van pionnen rechtzetten tot Supercup-kampioen

“Ik ben in 2014 bij GP Elite begonnen met pionnen rechtzetten en nu samen met hun Supercup-kampioen geworden. Dat wil ik natuurlijk overtreffen door [met GP Elite] ook in Duitsland te winnen”, vertelt Ten Voorde in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Dit is een team waar ik me heel erg thuis voel. Van de monteurs en de vrachtwagenchauffeurs tot mijn teamgenoten en de teambaas. Ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van dit team.”

Ten Voorde rijdt dit jaar met de nieuwste versie van de Porsche 911 GT3 Cup, de auto die is gebaseerd op de nieuwe 992-generatie. Met een vermogen van 510 pk is het de krachtigste Porsche Cup-auto aller tijden, en dat bevalt de Nederlander wel: “Hij is gewoon heel gaaf. Hij rijdt ook heel goed, meer richting een GT3-auto. Je kunt er wat meer mee rammen zeg maar, positief gezegd.”

Jos Verstappen

Op het circuit van Zandvoort kon Ten Voorde deze week uitgebreid kennismaken met zijn nieuwe bolide voor 2021. Hij deelde het circuit onder andere met Jos Verstappen, die dit seizoen als rijderscoach achter de schermen bij GP Elite Thierry Vermeulen de nodige kneepjes van het vak bijleert. De 18-jarige Limburger is de zoon van Raymond Vermeulen, die al jarenlang de manager is van de familie Verstappen. “We zijn natuurlijk superblij dat Jos zich wil inspannen om Thierry beter te maken”, vertelt teameigenaar Marc Schipper. Vermeulen debuteert dit jaar met GP Elite in de Carrera Cup Benelux en leert van de voormalig F1-coureur onder andere de nodig “tips and tricks” en het vechten voor een positie op de baan. “Dit is natuurlijk prachtig voor Thierry en wij zijn er ook heel trots op dat Thierry bij ons rijdt en Jos zijn coach is.”

Flirten met Le Mans

De jonge Vermeulen en titelverdediger Ten Voorde zijn slechts twee van de elf coureurs die dit jaar verspreid over vijf autosportklassen uit zullen komen voor GP Elite. De autosportpiramide van het in De Rijp gevestigde team bestaat uit vele lagen. Zo biedt het team bijvoorbeeld ook racecursussen en trackdays voor amateurs aan en bestaat de bovenste laag dit seizoen opnieuw uit een deelname aan de Porsche Supercup, waar GP Elite dit jaar met maar liefst vijf Nederlanders in is vertegenwoordigd. Naast Ten Voorde zullen namelijk ook Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren het hele seizoen gaan uitkomen in de sterkste merkencup ter wereld.

Gevraagd of er nog een stapje hoger in het vizier ligt met bijvoorbeeld een deelname aan de 24 uur van Le Mans moet Schipper lachen: "Met die gedachte flirten we stiekem natuurlijk wel. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we dat in de toekomst een keertje kunnen doen. Wat we daar wel voor nodig hebben is veel tijd, want als we het doen, doen we het goed. Het stipje staat aan de horizon, maar wanneer? Dat gaan we zien.”

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige gesprek met Ten Voorde en Schipper, met daarin ook beelden van de testdagen op CM.Com Circuit Zandvoort.