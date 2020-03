VIDEO: Volledig Nederlands team jaagt op succes in Porsche Supercup

Bij de taxiritjes over het verbouwde duinencircuit springen ze al meteen in het oog: drie Porsches met een oranje-witte livery. Het gaat om de strijdwapens van GP Elite, het bedrijf van Marc Schipper dat zich gaandeweg heeft ontwikkeld tot een gevestigde naam in de autosport. Sterker nog: in 2020 promoveert GP Elite naar de Porsche Supercup en daarmee het hoogste niveau van het cupracen.

Met Max van Splunteren en Jesse van Kuijk heeft men twee coureurs die met het team meegroeien, terwijl er in de vorm van Larry ten Voorde eveneens een ervaren Supercar-kracht werd aangetrokken. De Tukker komt dus van buitenaf, al is GP Elite voor hem ook bepaald niet vreemd. "Het is wel een nieuw team, maar het zijn allemaal bekende mensen voor mij. Het voelt een beetje als mijn tweede huis. Ik heb hier ook mindere tijden gekend, zo stond ik in 2014 voor hen in de bagger rally-auto's schoon te maken. Dus om nu, zo'n zes jaren later hier weer te staan, geeft me wel even kippenvel."

Personal trainer van Verstappen versterkt het team

Toch kan Ten Voorde dit sentiment ook bliksemsnel opzij zetten. Hij komt namelijk maar voor één ding naar GP Elite. "Het kampioenschap. Of dat reëel is? Nou ja, anders doe ik natuurlijk niet mee", vervolgt hij stellig in gesprek met Motorsport.com. De randvoorwaarden voor zo'n succesverhaal zijn volgens Ten Voorde in ieder geval geschapen. Dit is onder meer te danken aan het aantrekken van Jake Aliker, een personal trainer die tot en met vorig seizoen met Max Verstappen werkte. Ten Voorde verheugt zich alvast op de samenwerking met deze Brit. "Bij Max heeft zijn programma in ieder geval gewerkt, dus kom maar op!"

Ten Voorde krijgt Kuijk en Van Splunteren dus naast zich als teamgenoten. Die laatstgenoemde kroonde zich vorig jaar tot kampioen in de Carrera Cup Benelux, eveneens met GP Elite. Hij lijkt klaar voor de volgende stap en wil zich in de schaduw van Ten Voorde graag doorontwikkelen in de Supercup, een klasse die in het voorprogramma van de Formule 1 acteert. Hij is iets terughoudender dan Ten Voorde in het formuleren van boude doelstellingen, maar dat maakt het enthousiasme zeker niet minder groot. "Het is supergaaf om voor het eerst in lange tijd weer een Nederlands team in de Supercup te hebben. En het is voor mij een hele grote eer om voor dat team uit te mogen komen. Ik kijk er enorm naar uit." De eerste race van het seizoen is voor beide coureurs overigens een bijzondere: het Supercup-seizoen 2020 start op Circuit Zandvoort tijdens het weekend van de Dutch GP.

Bekijk hierboven de hele voorbeschouwing met Max van Splunteren en Larry ten Voorde.