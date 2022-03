Rudy van Buren werkt volledig seizoen af in Porsche Supercup

Van Buren stapt in bij Huber Racing voor het kampioenschap over acht raceweekenden. In 2019 deed Van Buren als eens een raceweekend als gastrijder in de Supercup, dit voorjaar maakt hij zijn debuut voor een volledig seizoen in het competitieve kampioenschap. "Ik ben heel blij dat ik voor Huber Racing mag rijden in de Porsche Supercup", zegt Van Buren, wiens wagen uitgerust is met sponsoring van Motorsport Games. "Dit is voor mij echt een megakans bij een topteam. We rijden op allerlei prachtige circuits en in het voorprogramma van de Formule 1 zijn het hele mooie weekenden om mijn kunsten te vertonen. Ik heb er heel veel zin in en we gaan er het beste van maken.”

Het team van Christoph Huber zet vier auto's in tijdens het aankomende seizoen met naast Van Buren ook het Nederlandse talent Morris Schuring. Daarnaast komen Michael Ammermüller en Laurin Heinrich uit voor het team.

Van Buren won in 2017 de titel World’s Fastest Gamer, een competitie van McLaren. Hij werd vervolgens simulatorcoureur bij dat team en heeft sindsdien voor verschillende grote teams in de Formule 1 en Formule E gewerkt. In 2019 maakte hij zijn debuut in de Porsche Carrera Cup Duitsland. De afgelopen twee seizoenen was de in Leeuwarden woonachtige coureur actief voor Cartech Motorsport in de Duitse Carrera Cup. Tussendoor maakte hij nog een uitstapje naar het EK Autocross.

De Porsche Supercup begint volgende maand op het circuit van Imola. In het eerste weekend van september is het kampioenschap te gast op Circuit Zandvoort, in het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland.

Larry ten Voorde is de regerend kampioen in de Porsche Supercup, hij won in 2020 en 2021. Jeroen Bleekemolen was in 2008 en 2009 ook twee keer eindwinnaar van het kampioenschap.

