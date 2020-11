Officieel: Porsche Supercup in voorprogramma van F1 Zandvoort

De Porsche Supercup maakte dit jaar ook al deel uit van het bedachte programma voor de Dutch Grand Prix, maar zoals bekend gooide corona roet in het eten. Geen Formule 1-feest in de duinen en dus ook geen Nederlandse ronde van het Supercup-kampioenschap. Aankomend jaar moet het alsnog zover komen: de Supercup in het voorprogramma van de koningsklasse.

Waar circuitdirecteur Robert van Overdijk het nieuws al eerder aan Motorsport.com Nederland kon bevestigen, heeft de Porsche Supercup inmiddels het hele programma voor volgend jaar gepresenteerd. Het seizoen begint voor die klasse eind mei, in het weekend van de Grand Prix van Monaco. Daarna gaat het via Paul Ricard, Spielberg, Silverstone, Boedapest en Spa naar Zandvoort. Het verbouwde circuit in Nederland vormt het decor van het voorlaatste Supercup-weekend van 2021. Het seizoen wordt net als dit jaar afgesloten op het circuit van Monza. Daar wist Larry ten Voorde zich in september overigens tot kampioen van afgelopen seizoen te kronen.

Van Overdijk: "Komst Porsche Supercup belangrijk voor Pon"

Het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland tekent zich met de bevestiging van de Porsche Supercup ook al aardig af. In een eerder stadium werd bekend dat de Formule 2 niet komt, maar dat de Formule 3-coureurs wel te bewonderen zijn. "Het is natuurlijk jammer dat de Formule 2 niet komt, maar de Porsche Supercup is gelukkig al wel bevestigd. Dat is voor onze sponsor Pon heel belangrijk", liet Van Overdijk toen aan Motorsport.com Nederland weten. "En dat de Formule 2 niet komt, geeft ons weer extra opties om na te denken over wat we zelf aan het programma willen toevoegen. Daar hebben we al wel spectaculaire ideeën over."

Waar die ideeën precies uit bestaan, kan Van Overdijk in dit stadium nog niet zeggen, al valt er wellicht te denken aan historische demonstraties. "Er komt in ieder geval een koppeling tussen de Dutch Grand Prix en de Historic Grand Prix. Of het een historische demo wordt? Nou, ik vind het in ieder geval aardig dat je er op die manier naar kijkt. Dat zijn allemaal ideeën en dat is ook precies de creatieve manier waarop wij ernaar kijken. Ik vind het een hartstikke leuk idee en misschien is het wel iets om daar tijdens het Dutch Grand Prix-weekend iets mee te doen."

VIDEO: Een rondje over het verbouwde CM.com Circuit Zandvoort