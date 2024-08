Video: Podium Porsche Supercup op Circuit Zandvoort kleurt oranje

Larry ten Voorde was de race op Circuit Zandvoort in het voorprogramma van de Formule 1 vanaf pole-position gestart en zag zijn leidende positie geen moment in gevaar komen, ondanks dat de safetycar een paar ingezet moest worden. De tweevoudig wereldkampioen werd op het podium vergezeld door Jaap van Lagen en Robert de Haan die respectievelijk tweede en derde werden en zo voor een compleet oranje podium zorgden.

De overwinning op Circuit Zandvoort was al de veertiende voor Larry ten Voorde in zijn carrière in de Porsche Supercup. De tweevoudig wereldkampioen is dit seizoen bijzonder goed op dreef. Hij won eerder al de races op Imola, Monza, de Red Bull Ring en Silverstone. De overwinning was echter zijn eerste in deze klasse op thuiscircuit Zandvoort.

Door zijn overwinning neemt Ten Voorde in het wereldkampioenschap verder afstand van zijn directe concurrenten Harry King en Marvin Klein. Engelsman King werd in de Noord-Hollandse duinen vierde en Fransman Klein haalde de finish niet. Ten Voorde heeft met nog één race te gaan – volgend weekend op Monza – in het Porsche Supercup-kampioenschap een voorsprong van twintig punten op King.

