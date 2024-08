Ten Voorde wil in Zandvoort zege van Porsche Supercup-bucketlist afstrepen

Op het circuit van Zandvoort vormt de Formule 1 uiteraard het hoogtepunt, al kunnen de fans langs de baan ook genieten van de F1 Academy en de Porsche Supercup. Laatstgenoemde kampioenschap staat vaak garant voor spektakel, ook op een circuit als Zandvoort waar inhalen een grote uitdaging vormt. En net als in de Formule 1 valt er voor een Nederlandse coureur te juichen - velen zelfs. Een daarvan is Larry ten Voorde, die als kampioenschapsleider in Zandvoort arriveert. Hij verdedigt met enkel de races op Zandvoort en Monza te gaan een voorsprong van zeven punten op naaste concurrent Harry King.

Op het circuit van Zandvoort hoopt Ten Voorde, die de eerste vier races van het seizoen op zijn naam schreef, het Wilhelmus te laten klinken. Hoewel hij al veel zeges heeft behaald in de Porsche Supercup, ontbreekt een thuiszege nog in deze klasse. "Ik kijk natuurlijk enorm uit naar het weekend", blikt Ten Voorde tegenover Motorsport.com vooruit op het weekend in Zandvoort. "Het zijn natuurlijk de laatste twee weekenden van de Porsche Supercup. We staan er goed voor. De auto is goed, het team is fantastisch. Ik kijk er enorm naar uit. Het is een baan, mijn thuiscircuit, waar ik nog niet gewonnen heb. Dus dat staat zeker op de bucketlist. Ik ga er heel open minded in. Ik doe echt mijn best en alles wat ik kan."

Het circuit zelf biedt ook genoeg uitdagingen. Met de Porsche 911 GT3 Cup (992) is het makkelijk om een wiel te blokkeren en is het zoeken geblazen naar de snelste lijnen. Zo kan in de Hugenholtz gekozen worden voor de hoge of lagere lijn, wat in de race tot mooie duels kan leiden. "Het is een heel mooi circuit", oordeelt Ten Voorde. "Ik vind het fantastisch, ook in de nieuwe variant met die bankings. Daar kijk ik dus enorm naar uit."

Ook voor het publiek naast de baan levert de combinatie van circuit Zandvoort en de Porsche Supercup het nodige spektakel op. "Je weet dat er in de Porsche Supercup altijd actie is. Het zit altijd dicht bij elkaar", stelt Ten Voorde. "Het is elk weekend spannend. Er is hier nooit echt een grote favoriet. Het is altijd man tegen man. Het publiek kan een hoop actie verwachten." Of de Schumacher CLRT-coureur zelf nog verwachtingen heeft voor zijn thuisrace? "Die heb ik niet echt. Want als je verwachtingen hebt, dan kun je teleurgesteld raken. Ik ga er heel open minded in en doe mijn best", besluit Ten Voorde.

De Porsche Supercup komt vrijdag 23 augustus in actie tijdens de vrije training, die van 14.00 uur tot 14.45 uur loopt. Op zaterdag vindt vervolgens om 13.00 uur de kwalificatie van een halfuur plaats. Op zondag gaan om 11.55 uur de lampen uit voor de race.