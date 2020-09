Ten Voorde met zege op Monza naar titel in Porsche Supercup

Het seizoen van de Porsche Supercup werd afgesloten op Monza met de achtste race. Ten Voorde kwalificeerde zich op pole-position en verschafte zich daarmee een optimale uitgangspositie voor de slotrace van het seizoen. In de race kwam hij goed van zijn plek, greep de leiding en stond die in de resterende vijftien ronden niet meer af. Zodoende pakte de Nederlander zijn derde overwinning in acht races en ook was het voldoende om Dylan Pereira te passeren in het kampioenschap.

Na elf jaar is er daardoor weer een Nederlandse kampioen in de Porsche Supercup. In 2008 en 2009 was Jeroen Bleekemolen de laatste Nederlander die de titel voor zich op wist te eisen, terwijl Patrick Huisman tussen 1997 en 2000 vier keer op rij kampioen werd in de klasse. “Dit is mijn allergrootste succes”, verklaarde Ten Voorde na afloop van de race. Wat het geheel extra glans geeft, is dat hij de titel met het Nederlandse team GP Elite pakte. “In 2014, toen mijn carrière niet meer verder leek te gaan, deed ik allerlei klusjes voor Team GP Elite: auto’s wassen, koffie zetten, pylonnetjes opstellen bij circuitdagen… Om nu met GP Elite de titel te winnen, is fantastisch!”

Ook in het rookie-kampioenschap was er Nederlands succes. Max van Splunteren, teamgenoot van Ten Voorde bij GP Elite, toonde zich de sterkste rijder van de groep die dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Porsche Supercup afwerkte. “Dat was voor mij dit weekeinde het doel en dat is gelukt, daar ben ik heel blij mee. Geweldig dat we als team hier zulke prestaties hebben neergezet”, zei Van Splunteren.