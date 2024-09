Ten Voorde stopt na dit seizoen met racen in Porsches

Wie aan de coureur Larry ten Voorde denkt, denkt aan een Porsche. De uit Twente afkomstige coureur was de afgelopen jaren in verschillende cup-klassen te zien achter het stuur van een Duitse bolide, maar daar komt nu na dit seizoen een einde aan. Dat maakte Ten Voorde een dag na het behalen van zijn derde Supercup-titel bekend. De 27-jarige rijder stopt na dit seizoen met racen in Porsches en gaat zijn tijd steken in het opleiden van jonge coureurs uit zijn eigen academie.

"Monza was mijn laatste Porsche Supercup-race. Na zeven jaar waarin ik drie kampioenschappen heb gewonnen voel ik dat ik klaar ben met het volgende hoofdstuk in mijn leven", begint de Enschedeër in een bericht op zijn social media. "Dit hoofdstuk zal draaien om het begeleiden van jonge talenten naar de top. De afgelopen tijd realiseer ik me dat het me een enorme kick geeft wanneer ik een vriend van de academie zie winnen of op het podium komt. Dat is iets wat ik daarvoor niet zo vaak gevoeld heb. Ik wil mensen zien opbloeien en helpen het beste uit zichzelf te halen. Ik heb het idee dat ik hen daarbij kan helpen. Dat ga ik doen met de Larry ten Voorde Academy."

"Dit is een vaarwel, in ieder geval voor de Porsche Cup-wereld", vervolgt Ten Voorde. "Ik ga ook stoppen met andere cup-klassen, dus Hockenheim gaat mijn laatste Porsche-race worden, daar eindigt het Duitse kampioenschap dit seizoen. Ik hoop dat ik nog meer kampioenschappen bij de zeven die ik heb kan toevoegen, waarna ik blij ben om een stap opzij te zetten voor nieuwe talenten."

Succesvolle carrière

Ten Voorde kende een zeer succesvolle loopbaan in de diverse Porsche-kampioenschappen. In de Supercup won hij tussen 2018 en 2024 veertien races en pakte hij drie titels. Ook in de Duitse en Italiaanse Porsche Carrera Cup heeft de rijder titels op zijn naam gezet. Ten Voorde maakt het seizoen in het Duitse kampioenschap nog af en ligt daarin op titelkoers. Met nog drie weekenden en zes races te gaan heeft hij de koppositie stevig in handen. Ook in de Italiaanse editie staat hij er goed voor. Ook daar staan er nog drie weekenden en zes races op het programma en kan hij haast niet meer naast de titel grijpen.

Mocht Ten Voorde beide titels bemachtigen, dan komt zijn totale aan titels in Porsche-kampioenschappen op negen stuks. In het weekend van 18 tot en met 20 oktober werkt hij zijn laatste weekend af op Hockenheim.