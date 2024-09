Ten Voorde voor de derde keer kampioen in Porsche Supercup

Door zijn zege op Zandvoort - de eerste keer in de Porsche Supercup - kwam Larry ten Voorde met wat marge naar Monza voor de laatste race van het seizoen. Het kwam erop neer dat titelrivaal Harry King de race moest winnen en dan moest hopen op pech voor Ten Voorde. King zou namelijk bij een zege pas kampioen worden als Ten Voorde op de twaalfde plek of lager zou eindigen. Ten Voorde wist dus tegelijkertijd dat hij in principe aan een finish in de top-elf genoeg had en dat King eigenlijk wel moest winnen om aanspraak te maken op zijn eerste titel in het single make-kampioenschap.

Op papier had Ten Voorde dus de beste kansen, al helemaal omdat hij van plaats twee zou starten terwijl King van de vijfde startplek moest komen. De pole was er voor Robert de Haan, die in deze race ook nog streed om de rookietitel. Bij de start nam Ten Voorde meteen de leiding en daarbij nam hij teamgenoot Alessandro Ghiretti mee, waardoor De Haan de eerste chicane als nummer drie doorkwam. De race werd al vroeg geneutraliseerd door een crash voor Ariel Levi in Lesmo II. Door die goede start mocht Ten Voorde het tempo bepalen toen de race in ronde 3 van 15 hervat werd. Ten Voorde stond meteen onder druk van Ghiretti, die op zijn beurt ook de roze Porsche van De Haan in zijn spiegels zag.

In ronde 6 nam Ghiretti de leiding over van Ten Voorde en in diezelfde ronde volgde de tweede safety car, dit keer voor de gestrande auto van Aldo Festante. Drie ronden later werd het veld opnieuw losgelaten voor een nieuwe herstart, dit keer met Ghiretti als kopman. King klom toen op naar P3 na een inhaalactie op De Haan in de eerste chicane, waar De Haan zich over opwond op de boordradio. De Nederlander viel daardoor terug naar de achtste plaats.

Chaotische slotfase, Ten Voorde heeft genoeg aan P2

Het was een race waarin het nodige gebeurde, want in ronde 11 mocht Bernd Mayländer zich weer in de safety car op de baan melden. Dit keer was het omdat Simone Iaquinta in de grindbak van de Parabolica stond. Door die onderbrekingen werd de race niet meer op ronden gereden, maar op tijd. Het betekende dat er bij de herstart nog maar minder dan één minuut op de klok stond en het daarom dus een korte sprint naar de finish zou worden. In die sprint ging het fout voor Kas Haverkort, die in de Variante della Roggia een kleun kreeg van Victor Bernier die lomp terug de baan op kwam nadat hij rechtdoor was geschoten. Het gevolg: Haverkort, die door de klap de controle verliest, knalt tegen de auto van Sebastian Freymuth en beide coureurs kunnen uitstappen.

Aangezien het de laatste ronde was, werd er niet ingegrepen met een safety car. Vooraan was er echter ook niks veranderd: Ghiretti wist de race te winnen, voor Ten Voorde en King. Dat betekende dus dat Ten Voorde zich voor de derde keer tot de Porsche Supercup-kampioen kroonde. Dat deed hij dit jaar wel voor het eerst namens zijn nieuwe werkgever Schumacher CLRT, nadat hij in 2020 en 2021 de titel namens het Nederlandse GP Elite had gewonnen. Met zijn derde titel in de Porsche Supercup staat Ten Voorde op gelijke hoogte met Michael Ammermüller en René Rast. Een vierde titel zou betekenen dat hij het record van Patrick Huisman, die van 1997 tot en met 2000 de beste was, zou evenaren. De Haan kwam als zevende over de streep en dat was voor hem genoeg om gekroond te worden tot de rookiekampioen.