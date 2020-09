Interview Ten Voorde: Van Supercup-kampioen tot Le Mans-debutant

Het zijn al met al gouden tijden voor Ten Voorde. Het feest lijkt niet op te kunnen, al kent hij ook de andere kant van de medaille: het harde werken en de tegenslagen. De weg naar succes is namelijk zelden recht en geplaveid. "Ik heb in de afgelopen jaren zeker een hobbelige weg afgelegd. Al emotie van de tegenslagen en het blijven werken kwam er gewoon uit tijdens die laatste ronden op Monza en natuurlijk ook na afloop. Hier doe je het uiteindelijk wel voor", laat Ten Voorde een dag na zijn zegetocht weten in gesprek met Motorsport.com.

Ten Voorde moest tijdens het afsluitende weekend van de Porsche Supercup een achterstand van vier punten goedmaken op concurrent en klassementsleider Dylan Pereira. De Twentse coureur mocht vanaf pole vertrekken, maar moest de druk op zondag nog wel weerstaan. "Aan het begin van de race was ik wat nerveus, al had ik eerlijk gezegd wel een sterk gevoel dat het zou lukken. We hebben twee safety car-fases gehad en na die tweede reed ik weg. Dan gaan er in die laatste drie ronden wel even wat gedachten door je hoofd hoor, dingen als 'het gaat echt lukken' en 'dit is waar we zo hard voor hebben gewerkt'. Maar tegelijkertijd rij je nog met bijna driehonderd kilometer per uur in de rondte. Ik denk dat iedereen in ons team zichzelf nog wel eens in de arm knijpt om te checken of dit wel echt waar is."

Maar het is waar. Ten Voorde is dit jaar met het Nederlandse GP Elite begonnen aan een nieuw avontuur en heeft dat op de best mogelijke manier bekroond. Tijdens de teampresentatie eerder dit jaar op Circuit Zandvoort, waar onderstaande beelden van getuigen, liet hij al weten voor het kampioenschap te gaan. Het leverde toen nog wat gefronste wenkbrauwen op, want kon dat überhaupt wel met een nieuw team in de Supercup en met relatief onervaren teamgenoten? "Tja, richting de buitenwereld moesten we dat misschien waarmaken, maar intern zagen wij dat helemaal niet zo. Wij hebben gewoon knetterhard gewerkt om binnen paar maanden een team neer te zetten dat kampioenswaardig zou zijn. Waarin alles zou kloppen."

Dat het gelukt is, maakt de voldoening des te groter. Vooral de manier waarop doet Ten Voorde goed. "Ja, dat is geweldig. En niet alleen voor mij hè maar ook voor het team. We hebben dit echt als team gedaan en dat voelt ook zeker zo. Ieder onderdeeltje vulde elkaar aan: van de bandenman en de vrachtwagenchauffeur tot aan de engineer. Jake Aliker [de voormalig trainer van Max Verstappen] heeft ons ook heel erg geholpen met het fysieke gedeelte." Daarnaast concludeert Ten Voorde dat hij in 2020 zelf ook weer is gegroeid als coureur. "Ik had natuurlijk al wat ervaring uit de Supercup en heb geprobeerd dat te delen met het team. Verder heeft die ervaring mijzelf meer rust en zelfvertrouwen te geven. We hadden het vorig jaar in Hockenheim al even over de persoonlijke ontwikkeling, maar nu kan ik ook een keer tweede plek pakken met het idee 'ik neem deze punten en pak volgende week P1 wel weer'."

Dit alles heeft geleid tot een prachtige triomf voor Ten Voorde. Zijn eerste titel in de Porsche Supercup brengt hem pardoes in een mooi rijtje met Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen, Nederlanders die voorheen ook de titel pakten in de merkenklasse uit het voorprogramma van de Formule 1. "Dat is natuurlijk geweldig, dat de weg die ik ben ingegaan tot zo'n prestatie heeft geleid. Prachtig. En die namen ook, Patrick Huisman heeft zelfs in Boekelo gewoond, de plek waar ik vandaan kom. Hij heeft de titel wel vier keer gepakt, bij mij staat de teller nu op één. Verder heb ik ook enorm veel respect voor Jeroen Bleekemolen. Niet alleen als coureur maar ook zeker als persoon, hij gunt andere mensen ook echt iets. Het is prachtig om in dat rijtje te staan."

Het kan niet op: Ten Voorde mag ook debuteren in 24 uur Le Mans

Ten Voorde maakt hiermee onbewust een perfect bruggetje naar het volgende project en niet zomaar eentje: de 24 uur van Le Mans. De Nederlander heeft met de genoemde Bleekemolen al twee WEC-races afgewerkt en mag over twee weken de meest prestigieuze endurancerace van allemaal betwisten op het Circuit de la Sarthe. Hij stapt in de Porsche 911 RSR met startnummer 56 als teamgenoot van Matteo Cairoli en Egidio Perfetti. "Hoe dat tot stand is gekomen? Ik heb natuurlijk twee goede races gereden met Ben Keating en Jeroen erbij, maar zij hadden puur voor twee wedstrijden iemand nodig. Daarna hield het op. Maar ze hebben nog wel een tweede auto bij Project 1, die met nummer 56. Daarvoor kwam een plekje vrij voor Le Mans, ze zochten een coureur die hen goed aan kon vullen. Ze wisten van die WEC-races natuurlijk al wat ik kon en hebben mij die kans geboden."

Een prachtige gelegenheid natuurlijk voor Ten Voorde om zijn debuut te kunnen maken in Le Mans. "Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik zal daar trouwens een dubbelprogramma rijden, want ik kom in Le Mans ook nog uit in de Porsche Carrera Cup Deutschland. Druk, maar dat willen we juist." Rest natuurlijk nog de vraag was er mogelijk is bij zijn debuut in de 24 uur. "Poeh. Natuurlijk willen we winnen in onze klasse en voor het hoogst haalbare gaan, maar persoonlijk is het voor mij belangrijk om alle rijdersdingen zo optimaal mogelijk te doen. Mijn taken goed uitvoeren zeg maar. Als ik dat doe, dan maken we als team ook kans." Hoe dan ook: deze weken kunnen voor Ten Voorde eigenlijk al niet meer stuk. Van de derde Nederlandse Supercup-kampioen tot debutant op Le Mans, coureurs maken wel eens mindere tijden mee.

