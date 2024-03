Door aanhoudend noodweer werd de eerste race van de Prototype Winter Series in Barcelona op zaterdagmiddag afgelast, waardoor klassementsleider Danny Soufi tot kampioen werd gekroond zonder een meter te hoeven racen. De omstandigheden op zondag waren een stuk geschikter om het seizoen op een passende manier af te sluiten.

Nieuwbakken kampioen Soufi startte vanaf pole-position en moest de eerste bochten Moritz Kranz van Mühlner Motorsport van zich af houden. Het tweetal kreeg gezelschap van Sebastian Gravlund van Inter Europol en vormde in de beginfase een treintje van drie auto's. Fabien Michal van R-ACE GP achtervolgde de groep op P4. Vlak voordat de pit window werd geopend, werd er een Full Course Yellow afgekondigd om de Gebhardt Motorsport Duqueine van Maxim Dirickx uit de weg te ruimen. Het veld werd weer vrijgegeven om verder te racen met nog iets meer dan dertig van de vijftig minuten te gaan.

Door het handicapsysteem - gebaseerd op de rating van de coureurs - had Soufi een lange pitstop, maar hij hield nipt de leiding. Nederlander Rik Koen had het stuur overgenomen van Gravlund in de Inter Europol-deelnemer en had met nog negentien minuten te gaan minder dan drie seconden achterstand, terwijl David - nu ingevallen voor Michal - er een spannende driestrijd van maakte.

Koen kwam steeds dichter bij Soufi en het gat liep terug tot onder een seconde, terwijl David ook klaar stond om toe te slaan. Het was de 20-jarige Fransman die de snelheid had toen het er op aan kwam. Eerst remde hij diep in op Koen in bocht één en een ronde later zat hij alweer dicht op de achterbumper van Soufi. David zette zijn aanval in aan de binnenkant van bocht vijf, waarbij de twee met elkaar in aanraking kwamen. Twee bochten verder nam David de leiding over. Koen zette alles op alles om de tweede plaats van Soufi over te nemen, maar kwam uiteindelijk net tekort.

"Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht", zei een opgetogen David. "De stint was echt goed, het tempo was hoog. Er was meer vuile lucht dan ik had verwacht, dus toen ik bij de koplopers kwam, had ik moeite om ze in te halen. Maar toen ik de laatste twee ronden wat vrije lucht kreeg, was dat erg fijn. Het was onze eerste race met deze auto, dus ik ben best tevreden. Het voelde als een eenzitterrace en ik maakte ook een klein foutje in de pits."

"Het was een spannende race, tot het einde toe," zei de kersverse PTWS-kampioen Soufi. "Helaas kregen we bandenpech, de auto gleed alle kanten op. Maar het was een goede race, ik had plezier en ik wil Konrad Motorsport enorm bedanken. Uiteindelijk hebben we dit weekend het team- en rijderskampioenschap binnengehaald, dus geweldig gedaan."

Achter de top-drie kwam Laurent Hörr van DKR Engineering als vierde over de finish, nadat hij John Brownson had ingehaald. Later leek Hörr Kielwitz op het gras te duwen, maar laatstgenoemde werd bestraft met een drive-through voor een incident in de pitlane. Kielwitz kwam echter niet naar binnen om zijn straf uit te zitten, waardoor de penalty werd omgezet in een tijdstraf. De Rinaldi Racing-bolide, die Kielwitz met Steve Parrow deelde, viel terug tot de achtste plaats.

Juliene Lemoine herstelde zich door als vijfde te finishen en de tweede plaats in het kampioenschap van Kielwitz en Parrow in de ANS Motorsport Ligier af te pakken, ondanks het feit dat partner Clement Moreno vanuit de pitstraat moest starten na een overtreding op weg naar de grid. Krantz verloor bij de pitstop ongeveer een halve minuut toen hij moeite had om zijn Duqueine opnieuw te starten. Hij eindigde als zesde voor de Nova van Kevin Rabin.