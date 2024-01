PTWS Portimao: Rinaldi Racing en ANS Motorsport delen overwinningen

Door safety car-periodes in beide races van 50 minuten werkte het pitstop-handicapsysteem niet zoals de bedoeling was. Maar de kaarten vielen goed voor Julien Lemoine en Clement Moreno (ANS Motorsport) op zaterdag en Holzem (solo rijdend voor Rinaldi Racing) op zondag.

Race 1

De race op zaterdag was een typisch geval van 'wie uit de problemen blijft, wint'. Dat gezegd hebbende, speelde de safety car zeer zeker een rol in het eindresultaat.

De eerste coureur die in de problemen kwam, was de Inter Europol Ligier - en dat begon al in de eerste kwalificatiesessie. De Mozambikaanse coureur Pedro Perino ging rechtdoor in bocht 1 en raakte de vangrails met een gangetje van 165 kilometer per uur, luttele momenten nadat hij een tijd had neergezet die goed genoeg was voor pole-position. De 18-jarige coureur hield slechts een zere rug over aan wat hij zelf omschreef als een remfout. Ondanks een aantal verwoede reparatiepogingen kon de auto niet op tijd uit de pitbox vertrekken om zijn plaats vooraan op de grid in te nemen.

Daardoor konden solocoureurs Sandro Holzem (Rinaldi Racing Duqueine) en Danny Soufi (Konrad Motorsport Ligier) het in de eerste helft van de race voorin uitvechten. Beide rijder moesten de maximale handicaptijd (151 seconden) uitzitten in de pits vanwege hun 'zilveren' status, maar de voorsprong die ze hadden opgebouwd werd tenietgedaan door een safety car kort voor het pit window.

Hun tweede helft van de race was minstens zo hectisch, waardoor hun kansen op een zege al gauw in rook opgingen. Waar Holzem enkele seconden verloor door een spin, had Soufi een probleem met de 'button box' waardoor zijn ontsteking in de laatste minuten steeds uitviel.

Teams die van dit alles hadden kunnen profiteren waren Chris Short/Wyatt Brichacek (DKR Engineering Duqueine) en solorijder Bernardo Pinheiro (Mühlner Motorsport Duqueine). Maar Short had een flat spot op alle vier de banden nadat hij vroeg in de race spinde, waardoor hij een gehavende auto overdroeg aan Brichacek bij de pitstop (120 seconden). En Pinheiro verloor 39 seconden toen hij per ongeluk de auto uitschakelde in plaats van de startknop in te drukken na zijn pitstop (151 seconden).

Foto door: Gedlich Racing Clement Moreno

Al deze drama's zorgden ervoor dat Lemoine en Moreno de overwinning opeisten, ondanks dat Brichacek tot op vier seconden kwam. Zij waren zeker niet de snelste auto, maar een foutloze run, hun minimale pitstop van 89 seconden en die toevallige tussenkomst van de safety car zorgden voor de perfecte cocktail.

Race 2

Er was genoeg om naar uit te kijken toen de auto's zich opmaakten voor de tweede enduro op zondagochtend. Vooral omdat de Inter Europol-auto en Pedro Perino klaar waren om hun moeilijke zaterdag goed te maken, hoewel Perino's teamgenoot Sebastian Gravlund achteraan moest starten na het missen van de tweede kwalificatie.

Het was eveneens interessant om te zien wat Brichacek kon doen op een nieuwe set banden vanaf pole-position. Het antwoord werd al snel duidelijk, want de Amerikaan voerde het veld aan in de eerste helft van de race. Tegen de tijd dat het pitstopvenster openging, had Brichacek ruim drie seconden voorsprong op Daniel Keilwitz (Rinaldi Racing Ligier), die een paar seconden marge had op Holzem. Daarna volgden Soufi en Gravlund. Ondertussen zat zaterdagwinnaar Moreno, die een korte pitstoptijd had, ongeveer 47 seconden achter de leider.

Dit keer waren de stops klaar toen de safety car naar buiten kwam en flink wat roet in het eten gooide voor diverse deelnemers. Ironisch genoeg was de oorzaak Lemoine, die crashte in bocht 9 vlak nadat hij de Ligier had overgenomen.

Short en Steve Parrow hadden bij de stops het stuur van de twee leidende auto's overgenomen, terwijl Soufi Holzem was gepasseerd. De Amerikaanse zilveren rijder bleek bij de herstart iets te gretig om de twee 'bronzen' voor hem te verschalken en passeerde Parrow nog voor de safetycarlijn. De onvermijdelijke drive-through penalty maakte een einde aan zijn aspiraties.

Foto door: Gedlich Racing Perino podium

Short en Parrow, die zonder de safety car een grote voorsprong hadden gehad, konden Holzem en Perino niet lang achter zich houden. Perino kwam dichter bij de Duitser toen de finish naderde en het tweetal wisselde de snelste sectortijden uit toen de laatste ronde begon met Perino op iets meer dan een halve seconde achterstand.

Hoewel een overwinning in de laatste ronde, een dag na zijn heftige ongeluk, een goed script had kunnen zijn, vond Perino geen kans om de leider te passeren. De tweede plaats was voor Pinheiro niettemin een mooi resultaat na wat er zaterdag was gebeurd.

De overwinning van Holzem was zijn tweede van het korte kampioenschap met vier evenementen, na de triomf van de Rinaldi-man in de zaterdagrace in de drijfnatte race in Estoril een week eerder.