Prototype Winter Series Estoril: Eerst crashen en dan winnen

Race 1

Op zaterdag hadden de prototypen de meeste pech van de drie categorieën die in Estoril in actie kwamen. 's Middags viel er kortstondig zware regen, net toen de PWS-race van start ging. Ook Kevin Rabin en het ANS Motorsport-team hadden pech. De pas 16-jarige Rabin zat achter het stuur van de enige Nova NP02 die het in Portugal opnam tegen de LMP3-machines. Hij leidde de race toen de rode vlag al na twee ronden werd getoond.

De reden voor de rode vlag was een ongeluk tussen de twee leidende coureurs. Danny Soufi (Konrad Motorsport Ligier) reed dicht achter Sandro Holzem (Rinaldi Racing Ligier) toen hij bij het aanremmen voor bocht 1 een enorme plas water raakte. De Amerikaan kon de spin niet opvangen, laat staan een manier vinden om af te remmen. Hij vloog met een pirouette tegen de achterkant van Holzem, die vanaf pole-position de leiding had genomen.

Met beide auto's beschadigd en vast in de grindbak, kreeg Rabin de leiding in handen. Maar gezien het opruimwerk en de omstandigheden was een rode vlag onvermijdelijk. En de uitslag werd zoals gebruikelijk opgemaakt op basis van de doorkomst in de vorige ronde… wat betekende dat Holzem tot winnaar werd uitgeroepen, ondanks het feit dat hij vast stond in het grind.

Soufi werd gestraft voor het veroorzaken van de rode vlag, wat betekende dat Rabin de tweede plaats kon vieren. En als iemand zich gelukkig mocht prijzen, was het Holzem. Het gebeurt niet vaak dat je nog wint als je van de baan bent getikt - en halve punten voor twee ronden werk is ook iets vrij unieks in de autosport.

Race 2

Soufi kon zondag revanche nemen, want de tweede enduro-race duurde de volledige 50 minuten zonder dat er ook maar een safety car aan te pas kwam. Het was dus de eerste gelegenheid om te zien hoe het handicapsysteem, waarbij de verplichte pitstoptijden variëren op basis van de kwaliteiten van de coureur, zou werken.

Het regende nog steeds en de intensiteit ervan varieerde in de loop van de race, maar de omstandigheden kwamen nooit in de buurt van het niveau van de vorige dag. Wat Soufi's taak ook gemakkelijker maakte, was de afwezigheid van de auto van Rinaldi Racing. De Ligier kon niet wegkomen voor de opwarmronde en werd van de pole-position weggeduwd nadat de achteras was gebroken op weg naar de grid. Dit was te wijten aan de schade van het ongeluk van de dag ervoor.

Soufi zette een constante race neer op weg naar de overwinning. Daniel Keilwitz (in Rinaldi's andere Ligier) en Laurents Horr (DKR Engineering Duqueine) bleven tot de pitstops binnen schootsafstand, met vijf seconden tussen het trio toen het pitwindow openging. Het systeem zorgde ervoor dat Soufi als solo 'zilveren' coureur langer in de pits moest blijven - om nog maar te zwijgen van een accuprobleem dat hem een paar extra seconden kostte. Maar zijn 'gouden' rivalen gaven het stuur over aan langzamere 'bronzen' teamgenoten en dat maakte het verschil.

Soufi maakte de achterstand van 29 seconden goed die hij na de stops had opgelopen door Tom van Rompuy (DKR) en Steve Parrow (Rinaldi) in één keer te passeren toen het trio over het rechte stuk raasde met nog ongeveer zeven minuten op de klok. Van Rompuy had misschien nog aanspraak gemaakt op de overwinning als hij niet een paar seconden had verloren met een spin in bocht vier, kort nadat hij de auto had overgenomen. En helaas voor de Belg krijgt hij volgend weekend in Portimao niet de kans om te proberen de fout goed te maken. Van Rompuy was in Estoril last-minute opgeroepen als vervanger van Jon Brownson, die eerder deze week tijdens het testen een blessure opliep.

Vierde achter de auto's van Konrad, DKR en Rinaldi was Rabin, die indrukwekkend stabiel was in het wisselvallige weer, maar niet het tempo had om het leidende trio te evenaren over een volledige raceafstand.

