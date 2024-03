Nederlands succes in PTWS: Van Berlo wint beide races in Aragon

Race 1

Danny Soufi en Glenn van Berlo brachten een passend eerbetoon aan hun afwezige teambaas Franz Konrad - die in het ziekenhuis belandde nadat hij een ongeluk had gehad - door op zaterdagavond in de openingsrace een snaarstrakke zege te behalen.

Soufi bouwde in de eerste stint een grote voorsprong op en gaf de bolide daarna over aan Van Berlo. Hun langere stop onder het handicapformat gaf de leiding aan Clement Moren, die de Ligier van ANS Motorsport had overgenomen van Julien Lemoine. Toen de verplichte pitstops achter de rug waren, had Moreno echter maar vijf seconden voorsprong op de Nederlandse coureur. Van Berlo pakte snel de leiding terug en had aan het eind van de vijftig minuten durende race een voorsprong van 35 seconden.

"Danny [Soufi] deed het heel goed in de kwalificatie en bouwde een enorm gat op," zei Van Berlo. "Het is altijd een groot plezier om in het donker over dit circuit te rijden. Helaas kon Franz er vandaag niet bij zijn vanwege een ongeluk vorige week, dus we wensen hem een spoedig herstel. Deze overwinning is voor hem." Soufi voegde toe: "Ondanks dat hij in zijn ziekenhuisbed ligt, heeft Franz contact gehouden om set-upwijzigingen door te geven. Het was een leuke eerste stint en Glenn maakte het in zijn run goed af."

Door het handicapsysteem was de strijd om P3 in het algemene klassement een stuk spannender. Daniel Keilwitz van Rinaldi Racing, die het stuur overnam van Steve Parrow, achtervolgde een solerende Kevin Rabin in de CN-klasse Nova en nam in een spannende laatste ronde de derde plaats over. Het tweetal kwam ook dichter bij Moreno en Keilwitz' Ligier eindigde slechts 3,3 seconden achter de ANS-versie.

Race 2

De tweede overwinning van het Konrad-koppel op zondagmiddag was veel minder eenvoudig en werd pas in de slotminuten veiliggesteld dankzij het effect van het handicap-pitstopsysteem en een gelevlagsituatie. Horr kende een sterke start en pakte in bocht twee de leiding over van polesitter Keilwitz in de Ligier van Rinaldi, maar de DKR-coureur maakte zijn goede werk ongedaan door wijd te gaan bij de hairpin. Een felle wind zorgde voor een lastige race voor alle deelnemende auto's op MotorLand Aragon.

Keilwitz, Horr en Van Berlo reden in een trein van drie auto's richting de pitstops. Ze kwamen tegelijk binnen met nog twintig minuten te gaan, waarbij de Konrad-auto 29 seconden langer moest stoppen dan zijn rivalen. Brownson zat nu in de DKR Duqueine en verliet de pitstraat als eerste nadat de Ligier van Rinaldi een iets langere stop had gemaakt. In de zestiende ronde - nadat het trio was doorgereden - leidde Rinaldi's Parrow Brownson met drie seconden, met Soufi op 21 seconden achterstand. De full-course yellow werd ingesteld omdat de ANS Ligier van Lemoine uit de grindbak van bocht twaalf gehaald moest worden.

Na de gelevlagsituatie werd de voorsprong van Parrow verder vergroot. Soufi haalde Brownson snel in voor de tweede plaats en zette vervolgens de achtervolging in op Parrow, die Soufi's taak gemakkelijker maakte met een spin bij de hairpin. In de voorlaatste ronde zat de auto van Konrad dicht op de Duqueine, waarbij Soufi in bocht twaalf de leiding overnam. Parrow eindigde als tweede, voor Brownson.

"Het was een leuke race", zei Soufi. "Glenn was absoluut de beste in de eerste stint, die lastig was met de wind. Hij gaf de auto aan mij over en het doel was om te blijven pushen, zonder fouten te maken. Het was een nette race en het is gelukt. Ik was een beetje bezorgd door de full-course yellow, maar de marshals ruimden het snel op en we kregen het alsnog voor elkaar," zei hij. Van Berlo voegde eraan toe: "Door de wind was het een lastige stint. Bovendien konden we onze kwalificatiebanden niet gebruiken vanwege een lekke band, maar Danny deed het erg goed door de anderen in te halen. Het had geen beter weekend kunnen worden."

Gebhardt Motorsport's Maxim Dirickx en Valentino Catalano eindigden vierde voor ANS Motosport's Iko Segnet, die voor de race overstapte van een Ligier naar een CN-klasse Nova. Juan-Pablo Vega en Will Stowell van Muhlner Motorsport waren de laatste geklasseerde finishers in hun Duqueine.