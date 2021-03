Van Buren weer in Duitse Carrera Cup, mikt op Supercup Zandvoort

Van Buren staat te boek als één van de beste simracers ter wereld. Hij won de eerste World’s Fastest Gamer-competitie en werd beloond met een rol als simulatorcoureur. Naast zijn werk achter de schermen in zowel de Formule 1 als ook de Formule E heeft Van Buren zich vol overgave op een eigen carrière in de autosport gestort. Het leidde vorig jaar tot het eerste volledige seizoen in de Porsche Carrera Cup Deutschland en dat krijgt in 2021 een vervolg.

"Een nieuw jaar en een nieuwe auto, dat betekent dus ook nieuwe doelen en nieuwe motivatie", zo laat hij in een eerste reactie weten. Met die nieuwe auto duidt Van Buren op een gloednieuwe Porsche 911 GT3 Cup, die CarTech Motorsport voor hem inzet. "Het is goed om te weten dat ook binnen het team diverse zaken zijn veranderd, die voor iedereen zeer positief zullen uitpakken. Zo staan we er nog sterker voor en willen we de voorste deelnemers gaan aanvallen. En natuurlijk wil ik alle vrienden en partners hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze droom en de geweldige steun om deze mooie reis voort te zetten."

Met de 'voorste deelnemers aanvallen' geeft Van Buren al aan dat hij mikt op bezoekjes aan het ereschavot. Vorig jaar noteerde hij een vierde plek in Lausitzring als beste resultaat en sloot hij het kampioenschap als zevende af, onder meer achter de kampioen Larry ten Voorde. Voor dit seizoen, dat overigens op Spa begint in het weekend van 29 april, legt Van Buren de lat iets hoger. Dat laatste geldt ook voor gewenste uitstapjes naar de Porsche Supercup. Zo brengt de Duitse Carrera Cup dit jaar al een bezoek aan Circuit Zandvoort, maar wil Van Buren ook graag acteren in het voorprogramma van de Formule 1 Dutch Grand Prix - de eerste Nederlandse GP sinds 1985. "Juist dat event staat voor mij heel hoog op het lijstje. Een officieel Formule 1-raceweekend op Nederlandse grond, daar wil ik als Porsche-coureur gewoon bij zijn", laat hij weten op een uitstapje naar de Supercup te mikken.

Foto's: De nieuwe auto van Rudy van Buren voor het seizoen 2021 in beeld

