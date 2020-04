Van Buren met Cartech Motorsport in Duitse Porsche Carrera Cup

In 2017 vestigde Rudy van Buren zijn naam als een van de beste simracers ter wereld. Hij won de World’s Fastest Gamer-competitie en verdiende daarmee een contract als simulatorcoureur bij McLaren. Inmiddels vervult de Nederlander dezelfde rol bij het Formule E-team van Mahindra Racing en in 2020 komt er dus een aanvulling op die werkzaamheden met een zitje in de Duitse Porsche Carrera Cup. Van Buren gaat in die klasse aan de slag voor Cartech Motorsport.

Van Buren begint niet zonder autosportervaring aan zijn eerste volledige seizoen in de autosport. Naast ervaring als simulatorcoureur nam hij in 2018 deel aan de Race of Champions, terwijl hij vorig jaar één race reed in de Porsche Supercup en ook drie keer op de deelnemerslijst van de Duitse Porsche Carrera Cup stond. “Ik kijk er heel erg naar uit, maar het is lastig in woorden te vatten”, zegt Van Buren op de website van World’s Fastest Gamer over de kans die Cartech Motorsport hem wil bieden. “Hier aasde ik de afgelopen jaren al op. Een aantal keren was ik dichtbij, maar nooit dichtbij genoeg om mijn handtekening onder een contract te zetten.”

De drie gastdeelnames in de Carrera Cup in 2019 waren onderdeel van Van Burens plan om in 2020 een heel seizoen te racen in dezelfde klasse. “Aanvankelijk was men skeptisch toen ik dit plan schetste, maar ik geef nooit op. In februari van dit jaar kreeg ik groen licht. Ik had alle plannen klaar en toen kwam het neer op twee mensen die het eens moeten worden. Ik kan wel zeggen dat ik in tranen was toen ik groen licht kreeg van de tweede persoon. Natuurlijk betekent dit veel en het is een nieuwe stap op de ladder, maar het is niet het einddoel omdat ik altijd naar meer streef.”

Van Buren eindigde in 2019 op Zandvoort als negende en elfde in zijn gastdeelnames en hij mikt erop dat hij vanaf dat punt verder kan bouwen. “Ik wil aanvankelijk rond de top 10 zitten en daarna wil ik mij naar voren opwerken zodra ik de tijd achter het stuur krijg die mij nu nog ontbreekt”, zei hij. “Maar er zal een leercurve zijn en die is aanvankelijk erg steil, waarna die wat afvlakt. Op dat punt ben ik nog niet, dus ik heb tijd in het stoeltje nodig om me op het gemak te voelen met het team en de engineer, maar die tijd heb ik nu niet. Ik zie mezelf echter absoluut als iemand die aan het eind van het jaar mee kan doen om goede resultaten; je moet altijd voor het beste gaan.”