Het is vrijdagmiddag wanneer we Thierry Vermeulen aantreffen in de tent van GP Elite. Met een grijns van oor tot oor toont hij zijn 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup aan een handjevol genodigden, die het racemonster vol bewondering van onder tot boven in zich opnemen. Na netjes afscheid te hebben genomen van zijn gasten wordt er een rustig plekje gevonden in een van de trucks.

“Ik heb tot dusver enorm veel geleerd dit seizoen”, steekt Vermeulen van wal. “Er zijn altijd dingen waarvan je achteraf kan zeggen dat je ze niet slim hebt gedaan of situaties die je achteraf gezien anders had moeten inschatten. Ik heb ook echt wel een paar fouten gemaakt waar ik spijt van heb. Maar het is mijn eerste jaar in de Cup-auto en ik heb gemerkt dat je wel echt een speciaal gevoel moet hebben voor deze wagen en dan met name als het om remmen gaat. Ik werk er enorm hard aan om dat remmen goed onder de knie te krijgen, want dat is voor mijn gevoel mijn grootste zwakke plek.”

Niettemin doet Vermeulen sinds het eerste weekend op Spa-Francorchamps goed mee. Op het circuit van Zandvoort behaalde hij zijn eerste podium. “Daar had ik een enorm sterk weekend”, glundert Vermeulen. “In de eerste race zaten we er heel goed bij maar had ik helaas een penalty [Vermeulen ging bij de start van de derde plek naar de leiding alvorens een moment bij de tweede bocht hem op een drive through kwam te staan]. En in de tweede race pakte ik mijn eerste podium door tweede te worden. Dat was een enorm mooi moment en dan heb je ook wel echt het gevoel dat je geleerd hebt van de keren dat het minder goed ging.”

Ondanks dat hij al heel jong in aanraking kwam met autosport - vader Raymond Vermeulen is de manager van Max Verstappen - kwam de wens om zelf te gaan racen pas een jaar of twee geleden, na een track day op het circuit van Portimao. Na een paar tests kwam Vermeulen vorig jaar aan de start in de Porsche Sprint Challenge Benelux, waarin hij elf van de twaalf wedstrijden won. Vervolgens werd samen met Jos Verstappen, die vorig jaar al begon met het coachen van Thierry, en de Rotterdamse ondernemer Michel Perridon een meerjarenplan opgesteld dat Vermeulen uiteindelijk in de Porsche Supercup moet brengen. De Porsche Carrera Cup Benelux vormt daarin de eerste stap.

Vermeulen beschikt met Verstappen dan misschien over de beste leermeester die een jonge coureur zich kan wensen en met Perridon over een kapitaalkrachtige bondgenoot, wat hij niet heeft in tegenstelling tot veel van concurrenten is een achtergrond in de karting, waar rijders op jonge leeftijd al aan allerhande racesituaties worden blootgesteld. “Je merkt wel dat ik minder race-ervaring heb”, erkent Vermeulen, die dit jaar vanwege zijn studie bedrijfskunde van Monaco naar Londen is verhuisd. “Soms moet je in de auto snel een keuze maken om links of naar rechts te gaan. Op die momenten maak ik soms nog wel een beginnersfout”, geeft hij eerlijk toe. “Maar ik probeer die achterstand zo snel mogelijk weg te poetsen door thuis veel te oefenen op de sim, hier met het team over te praten en tijdens testdagen racesituaties na te bootsen met Jos of met mijn teamgenoten. Zo hoop ik dat het stap voor stap steeds beter gaat. Want ons doel is om zo snel mogelijk consistent in de top-drie te rijden. Nu rijden we in de meeste races op P4 of P5.”

Tijdens de raceweekenden zelf is er maar beperkt de tijd om zaken te oefenen. Na twee trainingen van 40 minuten volgen twee kwalificatiesessies en twee races. Vermeulen: “We hebben het geluk dat we met GP Elite best wel veel tests doen. Maar uiteindelijk blijft een raceweekend een raceweekend. Er staat dan toch meer druk op. Dat kun je nooit helemaal simuleren. Maar om voor een weekend te kunnen testen, zoals we ook in Assen hebben gedaan, helpt wel om de auto goed afgesteld te krijgen en erachter te komen waar de rempunten en limieten precies liggen. Want twee keer een training van 40 minuten is eigenlijk niets. Zo hadden we tijdens de eerste training hier in Assen een paar rode vlaggen, waardoor het na zes rondjes al voorbij was. Dan helpt zo’n testdag helpt natuurlijk wel.”

Een andere vaardigheid die Vermeulen zich in korte tijd eigen heeft moeten maken, is het snel kunnen vinden van de juiste set-up. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in het begin wel lastig vond. Veel dingen weet je op zich wel, maar het duurt gewoon even voordat je zover bent dat je precies weet wat je aan moet passen op basis van wat je in de auto voelt. Het duurde best wel lang voordat dat gevoel er was. Maar met de hulp van Jos is het enorm verbeterd. Jos gaf me als tip om elke keer aan de engineers te vragen met welke afstelling we rijden en hoe bepaalde zaken staan ingesteld. Door dat elke keer te doen en vervolgens te voelen wat er verandert als je bijvoorbeeld met iets meer vleugel rijdt, heeft me erg geholpen.” Ook haalt Verstappen Vermeulen tijdens testdagen naar de pits om iets aan de afstelling te wijzigen, waarna de coureur zonder te weten wat er precies is aangepast, terug de baan op wordt gestuurd. “Dan zegt Jos: ‘Nou, succes, doe het maar’. En dan wordt de deur van de auto dichtgegooid en is het gas erop. En dan vraagt hij na afloop wat ik voelde. De ene keer voel ik geen verschil, de andere keer heb ik meer last van overstuur of onderstuur. Dat helpt wel om het snel te leren. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van aanvoelen, dat komt op een gegeven moment vanzelf.”

Vertrouwen

De lat werd voor het eerste échte jaar in de autosport, zoals Vermeulen 2021 zelf ziet, behoorlijk hoog gelegd. Er moesten races worden gewonnen en voor het kampioenschap worden gestreden. “Tevreden ben ik dan ook nog niet”, aldus Vermeulen. “Ik zou pas tevreden zijn als ik nu P1 zou staan in het kampioenschap. Er zijn veel zaken waar ik wel content over ben, maar er zijn ook nog een paar punten waar ik met het team aan wil werken voor het einde van het seizoen. Maar uiteindelijk zijn de lastige momenten ook gelijk de meest leerzame momenten.” Ook al waren er voor het seizoen andere verwachtingen, Vermeulen heeft wel bewezen een aardig potje te kunnen sturen. “Ik hoop dat ik tijdens de laatste twee weekenden kan laten zien wat ik allemaal heb geleerd en dat we volgend seizoen naar de top kunnen gaan. We hebben een goed pakket dus ik heb daar wel vertrouwen in.”

Het idee was aanvankelijk om volgend jaar de stap naar de Porsche Carrera Cup Deutschland te maken. Vermeulen sluit echter niet uit dat er nog een tweede jaar in de Porsche Carrera Cup Benelux volgt, al zal er eerst nog wat meer ervaring worden opgedaan in het Midden-Oosten. “Samen met Perridon Holdings hebben we besloten om deze winter de Porsche Sprint Challenge Middle East te rijden. We hadden de keuze om deze winter veel te gaan testen of nog wat meer races te gaan rijden. Als we kijken naar waar het afgelopen seizoen beter had gekund, dan denken we dat het beter is om in de winter nog een raceseizoen te doen en aan een paar endurance-races deel te nemen, zodat we nog meer ervaring opdoen en volgend jaar vanaf het begin meteen op snelheid zijn.”

Met een beslissing over 2022 wordt nog heel even gewacht. “Het is nog niet duidelijk wat we volgend jaar gaan doen. Een tweede jaar in de Porsche Carrera Cup Benelux is iets wat we zeker overwegen. Het is een competitief veld en we rijden op mooie circuits. Het Duits kampioenschap is natuurijk nog competitiever, maar het veld is ook groter waardoor er meer schade wordt gereden en je nog meer te maken hebt met rode vlaggen. Uiteindelijk gaat het erom wat het beste is voor mijn toekomst en daarvoor is het belangrijk om te kijken waar ik het meest kan leren. Over volgend jaar kan ik dus nog niets zeggen, maar deze winter gaan we in de Porsche Sprint Challenge Middle East rijden. In dat kampioenschap wordt met dezelfde auto gereden en doen ook coureurs uit het Duits kampioenschap mee, dus dan kunnen we ook een idee krijgen waar we staan als we volgend jaar in dat kampioenschap zouden gaan rijden. Het heeft in elk geval geen zin om in het Duits kampioenschap in het midden- of achterveld rond te rijden, want dan leer je miner dan wanneer je nog een jaar ‘Benelux’ zou doen.”

Jos als teamgenoot

Vermeulen deed dit jaar ook aan de 12 uur van Hockenheim en 24 uur van Barcelona mee. “Je ziet steeds meer GT-rijders die ook een carrière proberen te maken in de endurance”, aldus Vermeulen. “Dat speelt ook zeker in ons achterhoofd wanneer we meedoen aan deze races. Maar voor ons is het op de eerste plaats een kans om meer meters te maken en meer race-ervaring op te doen. Tijdens een 24 uursrace rijd je acht uur. Tel daar de trainingen bij op en je zit al gauw tien tot elf uur in de auto. Dat zijn gewoon twee of drie weekenden in de ‘Benelux’, als het niet meer is. Je hebt tijdens langeafstandsraces bovendien te maken met langzamere en snellere auto’s, dus je moet situaties kunnen lezen. Daarnaast moet je goed met de banden omgaan, samen met het team tot een strategie komen en de auto afstellen voor verschillende omstandigheden. Er komt dus heel veel bij zo’n weekend kijken. En al die zaken helpen mij ook in de ‘Benelux’.”

Samen met Jos Verstappen en nog een of twee andere coureurs zal in januari worden deelgenomen aan de 24 uur van Dubai. “De auto zal worden gerund door GP Elite”, doet Vermeulen uit de doeken. “Het wordt de eerste endurance-race van GP Elite. Het is mooi dat we dit samen kunnen doen en dat we straks de vaste mensen om ons heen hebben. Het is natuurlijk ook heel mooi om samen met Jos in actie te kunnen komen, nadat hij mij het hele jaar goed geholpen heeft.” Verstappen noemde het coachen van Vermeulen eerder een ‘serieus project’. Ondanks dat zoon Max dit jaar in de Formule 1 voor de wereldtitel meedoet met Red Bull Racing, is Verstappen nog altijd nauw betrokken bij de carrière van Vermeulen. “Natuurlijk snap ik dat hij enorm veel met Max bezig is. Ik vind het zelf ook ontzettend mooi om te zien hoe goed Max het dit jaar doet. Maar ik bel bijna elke dag met Jos en kan het echt over alles met hem hebben. Over zijn ideeën over het racen, over auto’s… Maar we hebben het ook wel over Max en over hoe mooi dat is. We hebben dus veel contact met elkaar. Die relatie is heel sterk.”

Aan het begin van het seizoen prijkten er grote logo’s van Dragon Investments, de investeringsmaatschappij van Perridon, op de auto van Vermeulen. Die hebben inmiddels plaatsgemaakt voor het beeldmerk van het eerder genoemde Perridon Holdings. “We zijn het seizoen inderdaad begonnen met het Nederlandse Dragon Investments op de auto in combinatie met een wit met gouden livery. Maar omdat we vervolgens zijn gaan praten over deelname aan races in het Midden-Oosten en Michel momenteel enorm aan het investeren is in Dubai en Abu Dhabi, leek het hem mooi om het bedrijf waarmee hij die investeringen doet op de auto te hebben. Dus halverwege het seizoen hebben we het logo van Perridon Holdings op de auto gezet en de kleur van de auto veranderd naar zwart met goud.” Volgens Vermeulen is Perridon ‘meer dan een sponsor’. “Het is echt een samenwerking. We streven hetzelfde doel na en we bespreken alles met elkaar. Om zo’n relatie met je sponsor te hebben, is enorm mooi.”