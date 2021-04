Interview Thierry Vermeulen: Jos hielp me mijn vader over te halen

Dankzij zijn vader maakte Thierry Vermeulen al op zeer jonge leeftijd kennis met de autosport en maakte hij de opkomst van Max Verstappen van zeer dichtbij mee. Ondanks zijn vroege introductie tot de racewereld kwam de kriebel om zelf te gaan rijden pas op latere leeftijd. “Op een gegeven moment begin je natuurlijk beter te begrijpen wat voor werk je vader doet. Dat hij in de Formule 1 werkt met Max, wat natuurlijk al begon met Jos”, zegt Vermeulen over hoe hij het ervaren heeft om als zoon van de manager van Verstappen op te groeien. “Ik heb de racerij daardoor altijd heel interessant gevonden en heb toen ik jonger was ook nog wel met Jos gekart. Maar dat was puur voor de hobby. Nooit echt heel serieus.”

Het idee om zelf te gaan racen ontstond pas anderhalf jaar geleden, en min of meer bij toeval. “Ik klom op het circuit van Portimao achter het stuur van een GT4. Dat was eigenlijk vooral voor de fun, gewoon om te kijken hoe zoiets gaat. Ik deelde de auto met een paar anderen. Ik heb toen niet heel veel gereden want we waren er maar twee dagen en waren met een man of vier. Maar voor een eerste keer ging het eigenlijk best wel oké. Ik vond het ook superleuk.”

Thierry Vermeulen, Team GP Elite Foto: Ansho Bijlmakers - Team GP Elite

Die eerste ervaring smaakte naar meer. “Vervolgens zijn we meer gaan testen, met een Porsche Cayman GT4. Dat ging steeds beter en ik begon toen ook al een beetje hulp te krijgen van Jos. En op een gegeven moment wil je dan toch ook wel keer een race rijden”, aldus Vermeulen over hoe het allemaal is begonnen. Het was daarna echter nog wel zaak om vader Raymond over te halen. “In het begin was hij er eigenlijk niet zo enthousiast over, want hij is natuurlijk al enorm druk in de racerij met Max en alles daaromheen. Om mij er dan ook nog bij te hebben was in het begin misschien niet zijn ideaalbeeld”, zegt Vermeulen. Maar pa ging uiteindelijk toch overstag en zo kwam Vermeulen vorig jaar aan de start van de Porsche Sprint Challenge Benelux. “Daar heeft Jos ook veel bij geholpen hoor, om het er toch doorheen te krijgen bij mijn vader dat ik kon gaan racen. Jos was namelijk eerder enthousiast dan mijn vader. Maar toen de races in de Sprint Challenge goed gingen, werd hij ook steeds enthousiaster.”

Vanaf het eerste weekend op Zolder ging Vermeulen als een speer. “Ik pakte twee keer de pole en won ook alle drie de races. Dat was een goed begin”, blikt hij terug. “Het eerste jaar draaide natuurlijk om leren en wennen aan het racen zelf; de procedures, het voeren van gevechten op de baan en ga zo maar door.” In hoeverre er een serieuze racecarrière uit voort zou komen, zou op een later moment bekeken worden. Vermeulen: “We hadden van tevoren gezegd dat we het GT4-kampioenschap gingen doen zonder dat er enige druk op stond. En als het goed zou gaan, dan zouden we doorgaan naar de GT3 of een andere hogere klasse.”

En het ging bijzonder goed, want Vermeulen won elf van de twaalf races en ging er zo met de titel vandoor. “Tegen het einde van het seizoen zijn we gaan kijken wat we verder moesten gaan doen. Ik heb daar ook een paar keer met Jos over gesproken. Uiteindelijk besloten we om voor dit jaar de stap te maken naar de GT3.” Samen met Verstappen en Dragon Investments, de investeringsmaatschappij van de Rotterdamse ondernemer Michel Perridon, die in het verleden Verstappen sponsorde in de Formule 1, is een driejarenplan opgesteld. “Dit jaar ga ik dus in de Porsche Carrera Cup Benelux rijden, volgend jaar in het Duits kampioenschap en hopelijk volgt daarna de Supercup. Dat is het plan dat we begin dit jaar met zijn drieën hebben gemaakt.”

Volgens Vermeulen is het een aanzienlijke stap van de GT4 naar de GT3. “Ik vind dat er wel een vrij groot verschil in zit. Je hebt natuurlijk geen ABS en geen tractiecontrole. Het is gewoon veel meer een raceauto, terwijl een GT4 veel meer op een straatauto lijkt”, legt hij uit. “Al heeft het rijden met de GT4 me wel veel geholpen bij het nemen van mijn eerste stappen als coureur.” Ondanks dat de GT3 een aardige stap is, is Vermeulen optimistisch dat hij mooie dingen kan laten zien in de Porsche Carrera Cup Benelux. “We hebben nu de eerste twee testdagen gehad, dus het is lastig te zeggen waar we staan. Maar we hebben onszelf als doel gesteld om races te winnen, het maximale eruit te halen en voor het kampioenschap te gaan.”

‘Ik weet precies hoe Jos is’

In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten kan Vermeulen niet bogen op een lange kartcarrière, maar met hulp van Jos Verstappen, die hem dus gaat coachen, hoopt hij het ontbreken daarvan goed op te kunnen vangen. “Ik denk zeker dat de jongens die van jongs af aan gekart hebben, een kleine voorsprong hebben. Daarom we hebben samen met Jos een heel goed plan opgesteld, een soort van spoedcursus waarbij we veel gaan rijden en veel gaan testen om snel stappen te kunnen maken en de achterstand die ik misschien heb doordat ik niet gekart heb, zo snel mogelijk uit te wissen.”

Dat Verstappen Vermeulen minder intensief zal begeleiden dan zijn eigen zoon Max, is niet meer dan begrijpelijk. Vermeulen: “Ik denk ook dat het bijna niet te vergelijken is. Met Max was hij voltijd bezig en zat hij er helemaal bovenop. Jos helpt me enorm veel, maar hij zal er niet altijd bij zijn. Hij heeft zelf natuurlijk ook een druk leven. Ik denk dat Jos dit doet omdat hij het leuk vindt en omdat hij er ook toekomst in ziet. Het is een nieuw project voor hem en ik ben heel benieuwd wat het resultaat ervan gaat zijn.” Verstappen zal dus niet bij alle races aanwezig zijn, maar dat hoeft volgens Vermeulen ook niet. “We hebben nog geen precieze afspraken gemaakt over bij welke races hij zal zijn en bij welke niet. Dat is ook totaal niet nodig, want ik heb sowieso elke dag contact met Jos. Als ik uit de auto kom, dan bel ik hem als eerste op om te overleggen over hoe de set-up aanvoelt en te praten over de dingen waar ik zelf nog niet tevreden mee ben. Dat overleggen gaat ook prima als hij niet bij mij op het circuit is.”

Wel gaat Vermeulen veelvuldig testen met de oud-Formule 1-coureur. Afgelopen woensdag deelde hij op Circuit Zandvoort ook al even de baan met Verstappen. “Daar leer je heel veel van”, weet Vermeulen. “Niet alleen als het gaat om het battelen, maar ook wat betreft de lijnen die je kunt rijden. Dat gaan we dus zeker vaker doen. Er staan al veel testdagen gepland en bij veel van die dagen gaat Jos ook met zijn eigen auto rijden. Ik denk dat dit heel goed voor mij zal zijn.” Of het feit dat hij Verstappen als coach heeft, ook extra druk zal geven bij de races? “In de racerij heb je altijd te maken met druk. Maar of dat nu is omdat Jos mijn coach is of dat het vanuit mijn vader komt, ik wil gewoon het maximale eruit halen. Dus niet alleen voor mijn coach, voor mijn vader en voor mijn team, maar op de eerste plaats ook voor mezelf. Ik denk dat het op zich ook wel goed is om wat druk te voelen. Natuurlijk is het zo dat iedereen weet dat Jos mij coacht en er zullen soms best momenten zijn dat ik daaraan denk, maar ik denk dat ik daar zo min mogelijk mee bezig moet zijn en gewoon moet proberen te presteren.”

Dat Verstappen een strenge leermeester kan zijn, is bekend en werd nog eens bevestigd in de documentaireserie die over Max Verstappen is gemaakt. Vermeulen zegt precies te weten wat hij aan Verstappen senior heeft. “Ik ken Jos natuurlijk al enorm lang. Ik weet precies hoe hij is. Ik vind het heel erg goed hoe hij mij coacht en hoe hij in het verleden ook Max heeft gecoacht", zegt Vermeulen. "Hij is altijd eerlijk en dat vind ik gewoon heel fijn. Het komt nog wel eens voor dat een coach niet helemaal eerlijk tegen je is. Maar in de autosport moet je juist heel erg eerlijk tegen jezelf zijn. En dat lukt niet als je niet een coach hebt die eerlijk tegen je is.”

Business Management

Een overstap naar de formuleracerij is ook overwogen. Vermeulen: “We hebben het zeker wel een paar keer over formulewagens gehad. Maar om daar echt competitief in te kunnen zijn, speelt het hebben van een kartachtergrond een nog grotere rol dan in de GT's." Hij vervolgt: "Persoonlijk vind ik het rijden met GT’s enorm mooi en uiteindelijk heb ik daar dan ook voor gekozen. Ik hoop dat ik hier een hele mooie carrière in kan hebben.”

Vader Raymond heeft overigens nooit in competitieverband geracet. “Hij heeft vroeger een paar keer gekart met Jos en is een paar keer in een GT-auto gestapt tijdens een track day, maar verder niets serieus. Hij houdt meer van de zakelijke kant van de racerij”, aldus de 18-jarige Vermeulen, die naast zijn raceprogramma een studie Business Management volgt. De zakelijke kant van de autosport trekt hem ook wel, geeft hij ruiterlijk toe. “Ik vind het enorm interessant. Natuurlijk heb ik het geluk dat mijn vader me er vaak bij betrekt. Ik denk dat mijn studie mij ook alleen maar kan helpen als coureur, want je hebt toch veel te maken met contracten en sponsordeals.” Of hij er misschien aan denkt om in een later stadium ook coureurs te gaan managen? “Ik hoop dat ik het zelf goed genoeg doe als coureur om voorlopig nog geen manager te hoeven worden”, reageert hij lachend. “Maar in de toekomst kan het natuurlijk wel interessant zijn. Ik leef in de racewereld, leer steeds meer mensen kennen en dat kan alleen maar helpen als ik in de toekomst meer naar de zakelijke kant zou willen gaan.”

Thierry Vermeulen, Team GP Elite Foto: Ansho Bijlmakers - Team GP Elite