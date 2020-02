Zoon van Montoya naar Italiaanse en Duitse Formule 4

Sebastian Montoya rijdt al van zijn achtste in de karting en staat net zoals zijn vader bekend als natuurtalent. De 14-jarige Montoya maakt dit seizoen zijn debuut in de autosport en verschijnt met topteam Prema Powerteam in het volledige Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Hij zal er ook enkele manches van het Duitse F4-kampioenschap uitpikken.

De jonge Colombiaan heeft zijn eerste test met een F4 van Prema al achter de rug. "Ik kijk er erg naar uit om in auto's te gaan racen en om de kans te krijgen om in 2020 met zo'n goed team deel te nemen aan de F4", liet Montoya optekenen. "Prema is een topteam met het materiaal en de mensen om me te helpen groeien als rijder. De tegenstand is sterk, maar dat is beter want dan kan ik mezelf verbeteren."

"We zijn erg tevreden om Sebastian in het team te verwelkomen", voegde Prema-teambaas Angelo Rosin toe. "Hij is een geweldige toevoeging aan onze line-up en past zich al snel aan de eenzitters aan. Voor hem wordt dit een leerjaar, maar van wat we van hem hebben gezien kan hij al snel vooraan meedoen."

Prema won de voorbije zes jaar vier keer de Italiaanse F4 en pakte in 2017 de Duitse titel met Juri Vips. Montoya krijgt het gezelschap van de Braziliaanse karter Gabriele Bortoleto en van Gabriele Mini. De vierde man is de veelbelovende Zweedse karter Dino Beganovic.

