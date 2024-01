Zoon van Emerson Fittipaldi tekent bij MP Motorsport voor Eurocup-3

Emerson Fittipaldi Jr. maakte in 2021 zijn debuut in de formuleklassen, toen hij in het Deense F4-kampioenschap twee races won en de derde plaats in het kampioenschap bemachtigde. De Braziliaan maakte vervolgens de overstap naar het Nederlandse Van Amersfoort Racing voor het Italiaanse F4-kampioenschap, evenals de ADAC F4. In laatstgenoemde klasse was hij slechts gastrijder en kon hij geen punten scoren, maar in het Italiaanse F4 moest hij genoegen nemen met P23. Vorig jaar kwam Fittipaldi Jr. uit in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) en Eurocup-3. Opnieuw kende hij moeizame seizoenen met respectievelijk de negentiende en vierentwintigste posities.

Voor 2024 maakt Fittipaldi Jr. de overstap naar MP Motorsport, opnieuw een Nederlands team. Hij gaat een dubbelprogramma volgen met een fulltime seizoen in de Eurocup-3. De 16-jarige 'Emmo' Fittipaldi Jr. maakte afgelopen oktober al kennis met MP Motorsport tijdens de F3-test op Jérez en Barcelona. Ter voorbereiding op dat seizoen gaat hij eerst nog deelnemen aan het Formula Regional Middle East Championship (FRMEC), dat in januari en februari plaatsvindt.

"Ik ben heel enthousiast over het vooruitzicht dat ik met MP Motorsport in zowel de Eurocup-3 als het FRMEC mag uitkomen", zegt Fittipaldi. "Beide klassen zijn extreem competitief en dat gaat me helpen in mijn streven om hogerop te komen op de single-seaterladder. Ik sta te popelen om dit weekend op Yas Marina van start te gaan en het op te nemen tegen een boel andere getalenteerde jonge coureurs. De nieuwe Eurocup-3-kalender ziet er ook goed uit, met weekenden op onder meer Spa, de Red Bull Ring, Portimão en Paul Ricard – die behoren tot de beste circuits van Europa!"

Sander Dorsman, teammanager van MP Motorsport, is blij met zijn nieuwe aanwinst. "We zijn erg blij om Emmo aan boord te hebben voor onze deelnames aan de Eurocup-3 en het FRMEC", vertelt Dorsman. "Emmo heeft vorig jaar opvallende kwaliteiten laten zien die onze aandacht hebben getrokken. Nu maakt hij deel uit van de MP Motorsport-familie. We zijn van plan om het hele jaar het beste uit hem halen, te beginnen dit weekend in de Verenigde Arabische Emiraten. Met Nikhil [Bohra] en Bruno [Del Pino] hebben we een sterke bezetting voor ons drukke FRMEC-programma van 15 races."