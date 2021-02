Zoon Trulli pakt Formule 4-titel in Verenigde Arabische Emiraten

Bij het ingaan van het laatste weekend ging Van 't Hoff nog aan de leiding in het kampioenschap, met dank aan vijf overwinningen en zes andere podiumplaatsen in de eerste zestien races, die op verschillende configuraties van de Dubai Autodrome en het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi werden verreden. Maar het was Trulli die een beter laatste weekend kende en uiteindelijk met één punt verschil de titel opeiste.

Het kwam op het circuit in Dubai dus aan op de vierde en laatste race. Trulli startte daarin als vijfde, terwijl Van 't Hoff het met de zevende startplek moest doen. Na een tumultueuze openingsronde, die resulteerde in een safety car, waren de rollen omgedraaid: Van 't Hoff reed op de vierde plaats rond, terwijl Trulli was teruggevallen naar P6. Bij de herstart schoven beide heren een plek naar voren door een pitstop van Hamda Al Qubaisi en werd Van 't Hoff door Trulli verschalkt voor P3. De coureur uit Dordrecht maakte in het restant van de race volop jacht op Trulli en verzekerde zich van een extra punt door de snelste raceronde te rijden, maar moest uiteindelijk toezien hoe de 15-jarige Italiaan drie tienden voor hem finishte.

Trulli en Van 't Hoff, die beiden net de overstap van de karting naar de autosport hebben gemaakt, komen elkaar later dit jaar weer tegen in het Spaans Formule 4-kampioenschap. Trulli komt daarin aan de start met een door Fernando Alonso gesponsorde auto die wordt ingezet door de Spaanse Drivex-raceschool (Trulli senior en Alonso waren in 2003 en 2004 teamgenoten in de Formule 1 bij Renault). Van 't Hoff treedt aan met het Nederlandse MP Motorsport, dat sinds de start van het kampioenschap vier van de vijf kampioenen leverde (Richard Verschoor in 2016, Christian Lundgaard in 2017, Amaury Cordeel in 2018 en Kas Haverkort in 2020).