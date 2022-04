Zoon oud-F1-coureur Badoer voor Van Amersfoort aan de slag in F4

De 15-jarige Italiaan maakt dit jaar de overstap van de karting naar de formulewagens. Ter voorbereiding op zijn jaar in de Europese Formule 4 kwam Brando Badoer afgelopen winter al in actie in het F4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Een twaalfde plek op de Dubai Autodrome was zijn beste resultaat. In de karting was er onder meer een tweede plaats in de OKJ-klasse van de WSK Euro Series en een derde plek in de OK Junior van de WSK Super Master Series.

“De stap van de karting naar de Formule 4 is een grote, maar ik voel me er meer dan klaar voor”, laat Brando Badoer weten. “We richten momenteel al onze focus en energie op de voorbereidingen op het seizoen. Naast de testdagen op het circuit zal ik veel tijd met mijn engineers doorbrengen op het hoofdkwartier van Van Amersfoort Racing in Nederland. Ik zal daar ook veel tijd in de sim doorbrengen, om de banen te leren kennen waarop we zullen racen. Ik ben erg warm onthaald door het team en het is indrukwekkend om te zien hoe toegewijd ze zijn om mij verder te helpen in mijn carrière. Ik heb extreem veel zin om te gaan racen!”

Vader Luca reed in de jaren negentig in de Formule 1 voor Lola, Minardi en Forti. Daarna was hij jarenlang testcoureur voor Ferrari. In 2009 mocht hij als beloning voor al zijn testwerk twee races invallen bij de Scuderia, nadat Felipe Massa tijdens de Grand Prix van Hongarije geblesseerd was geraakt.