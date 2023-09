De loopbaan van René Lammers raakt de laatste maanden in een stroomversnelling. Eerder dit jaar won de zoon van voormalig F1-coureur Jan Lammers het FIA Europees Kampioenschap in de OK-klasse en deed dat met groot vertoon van macht. Dat is niet zomaar een klasse, want heel wat huidig F1-coureurs hebben ook hun sporen in dit kampioenschap verdiend. Ferrari heeft ook de klasse van Lammers gezien en heeft hem uitgenodigd om in Fiorano mee te strijden voor een plekje in de Drivers Academy. De jonge Nederlander moet in Italië wel hard aan de bak om daadwerkelijk het plaatsje te bemachtigen, want er is geduchte concurrentie. Ferrari heeft namelijk naast Lammers nog drie anderen kanshebbers uitgenodigd. De Italianen Emanuele Olivieri en Mattia Colnaghi en de Let Tomass Stolcermanis krijgen de kans om zichzelf te bewijzen. Laatstgenoemde is geen vreemde in Fiorano, want die had al eerder een poging gewaagd om in de Ferrari-academie te komen.

Alle coureurs zijn nog erg jong, want ze zijn alle vier in 2007 of 2008 geboren. De jongelingen wordt een pittig programma voorgeschoteld: Ze worden zowel op fysiek als stressmanagement vlak uitgedaagd, maar krijgen ook theoretische lessen. Dat gebeurt in Fiorano, maar ook op het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello worden de coureurs ontvangen. Uiteraard worden de rijders ook getest op het asfalt, zij krijgen een Formule 4-auto waarin ze mogen laten zien hoe goed zij met een formule-wagen aan de slag kunnen. Deze auto is volgens Ferrari volledig gelijk aan een bolide die aan een officieel Formule 4-kampioenschap meedoet en dus een echte test voor de coureurs.

Mocht Lammers zich in de dagen in Fiorano en Maranello bewijzen, dan is het nog lang niet zeker of hij daadwerkelijk een plek in de Ferrari Drivers Academy krijgt. De kartkampioen moet daarna zich namelijk nog bewijzen tijdens de Scouting World Finals, waarna de Ferrari-scouts beslissen of er een talent bij zit die het waard is om opgenomen te worden in de academie. Op dit moment zitten er zeven mannen en twee vrouwen in het project, en wie weet dus vanaf volgend jaar ook een Nederlander.