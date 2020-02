Red Bull stalt protegé bij Van Amersfoort Racing

Jonny Edgar (15), heeft op de kartbaan bewezen over veel talent te beschikken. De in Whitehaven, Engeland, geboren coureur tekende in 2017 als junior bij Red Bull en bleef nadien indrukwekkende sprongen maken. Hij maakte afgelopen jaar de stap naar de Formule 4 en zet na een eerste seizoen zijn carrière voort bij Van Amersfoort Racing.

Jonny richtte zich in 2019 hoofdzakelijk op het Italiaanse F4-kampioenschap. Daar zal hij dit jaar opnieuw aan deelnemen, maar daarnaast is hij ook een van de gezichten in de Duitse F4-klasse. Hij zal dus aan twee kampioenschappen tegelijk moeten denken en dat is een nieuwe uitdaging voor de Brit. "Vorig jaar reed ik voor het eerst in de F4 en ik heb van elke minuut genoten. Dit jaar zal ik een stap moeten maken in twee van de zwaarste F4-klassen tegelijkertijd. Ik voel me meer dan ooit klaar om deze uitdaging aan te gaan en focus me op niets minder dan trofeeën. Ik heb heel veel vertrouwen in Van Amersfoort Racing. Al tijdens de tests deze winter voelde ik me thuis bij het team. Ik kijk uit naar het werken aan een succesvol seizoen met iedereen", zei hij.

Rob Niessink, CEO bij Van Amersfoort Racing, voegde eraan toe Edgar al een tijdje op de radar te hebben gehad. "We hielden hem al even in de gaten, dus we zijn heel blij dat we hem aan boord hebben. Na zijn debuutjaar is hij klaar voor de hoogste trede van het podium. Jonny kan rekenen op de steun van het hele team en we zullen hem op elke mogelijke manier helpen. We hebben uiteindelijk een gemeenschappelijk doel: het winnen van kampioenschappen!"

In plaats van het traditionele oranje en zwart waarmee de Nederlandse formatie rijdt, zal Edgar net als afgelopen jaar in de kleuren van het Red Bull Junior Team racen. Het 2020-seizoen van de ADAC F4 is verspreid over zeven evenementen van elk drie races. Het seizoen zal in april aftrappen in Motorsport Arena Oschersleben. Daarna bezoekt het F4-team de Nürburgring, Red Bull Ring om vervolgens een tweede keer naar de Nürburgring te gaan. Ook het opgeknapte Circuit Zandvoort komt aan bod, waarna de Hockenheimring en Sachsenring aan de beurt zijn. De Italiaanse F4 telt evenveel races, maar begint in mei op Monza, waarna het kampioenschap zich verplaatst naar Imola, Vallelunga, Misano, de Hungaroring en Red Bull Ring en tot slot Mugello.